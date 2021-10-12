الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

مفوضية الانتخابات العراقية: النتائج النهائية ستعلن بعد حسم الطعون

جليل عدنان
جليل عدنان

أكدت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، اليوم الثلاثاء، أن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية ستعلن بعد حسم الطعون.

وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان - في مؤتمر صحفي وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن إجراءات المفوضية دقيقة ومتابعة، والنتائج المعلنة ليست نهائية، لافتًا إلى أن غدًا أو بعد غد، سيكون هناك أكثر من 3 آلاف صوت سيتم عدها وفرزها أمام الجميع لإضافتها إلى النتائج المعلنة.

وأضاف عدنان: "من يعتبر أن النتائج غير منسجمة مع أصواته يمكنه تقديم الطعن"، مؤكدًا أن المفوضية أكملت تدقيق المحافظات وأعلنتها أمام الرأي العام.

وفي السياق، قالت مساعد المتحدثة الرسمية باسم مفوضية الانتخابات نبراس ابو سودة، وفقًا لـ(واع)، إن 3100 محطة موزعة على جميع المحافظات سيتم فرز أصواتها في المركز الوطني بالعاصمة بغداد، لافتة إلى أن هذه المحطات تمثل 60 ألف صوت، وسيتم فتحها أمام وسائل الإعلام وبحضور المراقبين الدوليين ووسائل الإعلام والشركة الفاحصة.

وأشارت إلى أن هذه المحطات التي سيتم فرزها بشكل يدوي هي التي تعرضت للعطل في يوم التصويت، مؤكدة أن نتائج الانتخابات التي أعلنت تمثل 94% وأما الصناديق التي ستتم إعادة فحصها تمثل 6%. 

وذكرت مفوضية الانتخابات العراقية، أمس، أن نسبة التصويت الأولية في الاقتراع العام بلغت 41%.

وقالت مفوضية الانتخابات - في بيان لها حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية: إن "عدد المصوتين بلغ نحو 10 ملايين"، وأن نسبة المشاركة في التصويت من قبل الناخبين بلغت 46% في أربيل، 37% في السليمانية، و44% في كركوك.

ووصلت نسبة التصويت في البصرة إلى 40%، وذي قار 42%، في حين بلغت في النجف 41% وكربلاء 44%، بينما ارتفعت في بابل وديالى إلى 46% .

كان رئيس المفوضية القاضي جليل عدنان قد أعلن الأحد الماضي، أن العملية الانتخابية شهدت انضباطاً عالياً داخل مراكز الاقتراع وبشكل يدعو للفخر.

المفوضية العليا للانتخابات العراقية الطعون جليل عدنان العراق نبراس ابو سودة

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