الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان: تبرعات الأهالى بأراضٍ لمشروعات «حياة كريمة» يؤكد مصداقية الدولة

اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن هناك أهمية للمتابعة الميدانية للوقوف على معدلات الإنجاز وضمان الانتهاء من كافة المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بمختلف قرى ومدن مراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأيضاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء. 

وأشار محافظ أسوان إلى أن هذه الجولات الميدانية ساهمت فى زيادة نسب التنفيذ والجودة في الأعمال الجارية مع رصد مختلف المشكلات والعقبات أولاً بأول والعمل على إيجاد الحلول السريعة لها لتلبية المطالب الجماهيرية من خلال 665 مشروع بتكلفة إجمالية 13.6 مليار جنية بمختلف قطاعات الخدمات والمرافق العامة. 

جاء ذلك أثناء الاجتماع الموسع الذى عقد برئاسة محافظ أسوان مع لجنة مجلس الوزراء لمتابعة المشروعات القومية. 

وذلك بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان واللواء حازم عزت السكرتير العام، علاوة على رؤساء المراكز والمدن ومديرى الهيئات والمديريات والجهات المنفذة، ومنسقى مؤسسة حياة كريمة. 

وتابع  اللواء أشرف عطية أن هناك ضرورة أن تتوافق الرؤية الإنسانية والإجتماعية للقيادة السياسية في إطلاق هذه المبادرة الرائدة مع تنفيذها على الأرض طبقاً للتراث المعمارى الريفى في البناء لدى المواطنين في القرى والمناطق النائية وأن يراعى ذلك عند تنفيذ مشروع سكن كريم بناءاً على هذه الثقافة. 

وأوضح أن الحصر الذى تم من خلال اللجنة التي تضم المحافظة والتضامن الاجتماعى ومؤسسة حياة كريمة والمشاركة الشعبية من لجان التنمية المتكاملة بالقرى طبقاً لمعايير محددة أسفر عن وجود 12 ألف و737 مستحق لسكن كريم، فضلاً عن بعض الحالات المستجدة في إطار المواقف العاجلة التي تحتاج إلى تدخلات. 

وكشف اللواء أشرف عطية عن أن المحافظة بذلت جهود كبيرة لتوفير قطع من الأراضى لتنفيذ العديد من المشروعات بالقرى المستهدفة لحياة كريمة وذلك بإجمالى 344 قطعة أرض جارى تنفيذ مشروعات المبادرة عليها ومنها 31 مجمع خدمى، مؤكداً على أن قطع الأراضى التي تم تخصيصها للمشروعات منها ما هو تابع لأملاك الدولة أو بعض الجهات، وكذا هناك قطع أراضى تم الحصول عليها كتبرعات من الأهالى للمشاركة في هذا المشروع القومى بعد تأكدهم من مصداقية الدولة وتحقيقه لاحتياجاتهم ومطالبهم بشكل غير مسبوق من قبل .

أسوان مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي تبرعات محافظ أسوان المشروعات القومية التنمية المتكاملة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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