الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«البطل الخارق».. صورة لجندى فى كوريا الشمالية تثير الجدل

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، صورة لجندي من بيونج يانج يرتدي زيا أزرقا ضيقا للغاية حيث وصفه البعض "بالبطل الخارق" و"كابتن كوريا الشمالية" فضلا عن "الرجل الصاروخ".

كان الجندي من بين 30 جنديا وقفوا في صورة جماعية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال استعراض لمنظومات أسلحة، أمس الإثنين، وقد نشرت صور الفعالية اليوم الثلاثاء.

وكان الجميع تقريبا يرتدي الزي العسكري الأخضر الذي يشتهر به الجيش هناك، لكن اثنين فقط ارتديا لونين مختلفين أحدهما ارتدى زيا أزرق والآخر ارتدى زيا أزرق غامقا، وارتدى كيم بذلة داكنة اللون.

وسخر بعض مستخدمي تويتر في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وغيرها من المنظر، وقالوا إنه يبدو مثل "قذيفة مدفع بشرية" أو ما يعادل كابتن أمريكا في كوريا الشمالية.

ووصفه آخرون بأنه "بطل خارق"، و"رجل الصاروخ" كما تكهن البعض بأنه قد يكون عضوا في قوات الفضاء (غير الموجودة) لكوريا الشمالية.

ولم تحدد وسائل الإعلام في كوريا الشمالية هوية الرجل، لكن جيفري لويس، خبير في معهد ميدلبيري للدراسات الدولية في مونتيري، قال على تويتر إنه "يبدو كمظلي".

كوريا الشمالية واشنطن جند يثي أثارة الجدل

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وائل لطفي

منير

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