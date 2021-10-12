الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تابع الآن.. رابط معرفة نتيجة كلية الشرطة 2021 وخطوات الاستعلام المباشر

كلية الشرطة 2021
كلية الشرطة 2021

رابط معرفة نتيجة كلية الشرطة 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد (2021-2022) وذلك لرغبة المتقدمين في معرفة موقفهم من القبول لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام و شروط الالتحاق بأكاديمية الشرطة.

رابط معرفة نتيجة كلية الشرطة 2021-2022

 يمكن لمئات الآلاف من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من المتقدمين إلى أكاديمية الشرطة الاستعلام عن نتيجة اختبارات القبول التي أجريت خلال الأشهر الماضي لقياس مدى قدرة الطالب على استيعاب مناهج الأكاديمية الدراسية ( بدنية، نفسية، عقلية،...) وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) عقب إدخال كافة البيانات المطلوبة للاستعلام حيث أثبت النظام الإلكتروني للتقديم في الأكاديمية والاستعلام عن موعد الاختبارات ونتيجة القبول فاعليته الذي أطلقته وزارة الداخلية منذ سنوات خلال أزمة جائحة كورونا وذلك للحد من حضور الطلاب لمقر الأكاديمية خاصة طلاب المحافظات لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2021 بالرقم القومي

آخر موعد للتقديم في كلية الشرطة 2021 والشروط الجديدة بعد تخفيض التنسيق

خطوات الاستعلام عن نتيجة قبول أكاديمية الشرطة 2021

يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والمتقدمين بأوراقهم للالتحاق بأكاديمية الشرطة الاستعلام عن نتيجة اختبارات القبول للعام الدراسي (2021-2022) بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية الشرطة من خلال هذا الرابط (من هنا)
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن نتيجة القبول
  • كتابة بيانات الطالب المتقدم للاختبارات والراغب في الاستعلام عن نتيجة قبوله كاملة (الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة،..)
  • كتابة المجموع الحاصل عليه الطالب (أرقام ونسبة مئوية)
  • كتابة تشعيب الطالب
  • كتابة مواعيد إجراء الاختبارات
  • الضغط على زر الإستعلام عن النتيجة
  • ظهور موقف الطالب من القبول في الاختبارات (قبول، رفض).

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رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2021

شروط الالتحاق بأكاديمية الشرطة 2021 

رابط معرفة نتيجة كلية الشرطة 2021 وشروط الالتحاق تساؤلات تشغل بال كافة الطلاب المتقدمين أو الراغبين في الالتحاق بالأكاديمية العام المقبل والتي تتلخص فيما يلي:-

  • أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين مصريين
  • أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة بمجموع 65 % على الأقل
  • أن يجتاز الطالب كافة الاختبارات النفسية والعقلية والبدنية.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

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