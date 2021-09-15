آخر موعد للتقديم في كلية الشرطة 2021 والشروط الجديدة بعد تخفيض التنسيق

تنتهي أكاديمية الشرطة، غدًا الخميس، من تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بها، بعد مد مدة التقديم 10 أيام تنتهي غدا.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وافق على تخفيض نسبة القبول بكلية الشرطة 2021 من "الحاصلين على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية التي تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية لهذا العام"، ليكون 60% بدلاً من 65% من المجموع الكلى للدرجات.

الموعد الأخير للتقديم في كلية الشرطة 2021

وتقرر مد موعد التقدم للالتحاق بالكلية حتى يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر المقبل، بدلاً من يوم الاثنين الموافق 6 سبتمبر.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على توسيع قاعدة الاختيار من الطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وفى ضوء النتائج والنسب المئوية للمجموع لطلبة الثانوية العامة للعام الدارسي 2021 فقط، وما ترتب عليه من تداعيات لانخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية والخاصة.

شروط التقديم في كلية الشرطة 2021

وعن شروط التقديم في كلية الشرطة 2021، يشترط في المتقدم أن يكون مصري الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي، وأن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

ويخضع الطلاب الراغبون في الالتحاق بكلية الشرطة لعدد من الاختبارات، أبرزها اختبارات القدرات، وهو اختبار تحريري يستهدف قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة وليس للطالب حق الإعادة في هذا الاختبار حالة رسوبه، فضلاً عن اختباري المقاس والقوام، حيث يتم قياس طوال القامة للتأكد من استيفاء المقاييس المطلوبة، وفى حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة، وهناك اختبار القوام، حيث يتم اختبار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن "الطول ـ 90 "، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فقط.

الكشف الطبي لكلية الشرطة 2021

كما يخضع الطلاب للكشف الطبي، حيث يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة وللمتقدم في حالة رسوبه الحق في الإعادة لمرة واحدة فقط، بينما يتم إجراء الكشف النفسي أمام اللجنة الطبية المختصة من خلال مجموعة من القياسات النفسية ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار، ويؤدى الطالب الاختبار الرياضي في عدد من التمرينات الرياضية المقررة ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة في حالة رسوبه.

ويخضع الطالب عقب ذلك لكشف السمات، من خلال إخضاع الطالب لاختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة في هذه الاختبارات، ثم يأتي عقب ذلك اختبار الهيئة.