رابط تقديم كلية الشرطة 2021.. والحد الأدنى للقبول هذا العام

رابط تقديم كلية الشرطة 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة المقبلة منذ الإعلان عن انخفاض الحد الأدني للقبول، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية التقديم والشروط التي يجب توافرها في المتقدم والحد الأدنى للتقديم في أكاديمية الشرطة.

رابط تقديم كلية الشرطة 2021

يمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بأكاديمية الشرطة للعام الدراسي المقبل (2021-2022) من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلهما حيث يمكن استخدام هذا الرابط في التقديم (من هنا) حيث تم مد فترة التقديم حتى 16 سبتمبر الجاري بدلا من 5 سبتمبر، وذلك ليتمكن جميع الطلاب من تقديم أوراقهم حيث يتمكن سحب ملف التقديم وتحديد موعد الكشف الطبى والهيئة والخضوع لهما وفقا للإجراءات الاحترازية الصامة تزامنا مع الموجة الرابعة وظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا دلتا بلس المتحور في مصر والتي أعلنت عنها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مؤخرا.

الحد الأدنى للقبول في كلية الشرطة 2021

أعلن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عن خفض الحد الأدني للقبول بكلية الشرطة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من الشعبتين العلمية والأدبية من 65 % إلى 60 % وذلك اقتضاءا بخفض نسب القبول بالكليات العسكرية التابعة لوزارة الحربية حيث أعلنت أيضا الكلية الجوية والكلية الحربية والكلية الدفاع الجوي والمعهد الفني للقوات المسلحة عن خفض نسب القبول للعام الدراسي المقبل (2021-2022) وذلك بسبب انخفاض تنسيق الكليات والمعاهد هذا العام عن الأعوام السابقة ونسب نجاح طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية التي لا تتعدى 74%

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شروط ورابط التقديم في كلية الشرطة

شروط المتقدمين في أكاديمية الشرطة 2021

يمكن للطلاب التي تتوافر فيهم الشروط التالية التقديم عبر رابط تقديم كلية الشرطة 2021 الذي خصصته أكاديمية الشرطة لاستقبال طلبات التقديم وهي:-