الإثنين 06 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط تقديم كلية الشرطة 2021.. والحد الأدنى للقبول هذا العام

كلية الشرطة 2021
كلية الشرطة 2021

رابط تقديم كلية الشرطة 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة المقبلة منذ الإعلان عن انخفاض الحد الأدني للقبول، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية التقديم والشروط التي يجب توافرها في المتقدم والحد الأدنى للتقديم في أكاديمية الشرطة.

رابط تقديم كلية الشرطة 2021

يمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بأكاديمية الشرطة للعام الدراسي المقبل (2021-2022)  من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلهما حيث يمكن استخدام هذا الرابط في التقديم (من هنا) حيث تم مد فترة التقديم حتى 16 سبتمبر الجاري بدلا من 5 سبتمبر، وذلك ليتمكن جميع الطلاب من تقديم أوراقهم حيث يتمكن سحب ملف التقديم وتحديد موعد الكشف الطبى والهيئة والخضوع لهما وفقا للإجراءات الاحترازية الصامة تزامنا مع الموجة الرابعة وظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا دلتا بلس المتحور في مصر والتي أعلنت عنها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مؤخرا.

الحد الأدنى للقبول في كلية الشرطة 2021

أعلن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عن خفض الحد الأدني للقبول بكلية الشرطة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من الشعبتين العلمية والأدبية من 65 % إلى 60 % وذلك اقتضاءا بخفض نسب القبول بالكليات العسكرية التابعة لوزارة الحربية حيث أعلنت أيضا الكلية الجوية والكلية الحربية والكلية الدفاع الجوي والمعهد الفني للقوات المسلحة عن خفض نسب القبول للعام الدراسي المقبل (2021-2022) وذلك بسبب انخفاض تنسيق الكليات والمعاهد هذا العام عن الأعوام السابقة ونسب نجاح طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية التي لا تتعدى 74% 

اقرأ أيضا 

شروط ورابط التقديم في كلية الشرطة 

شروط المتقدمين في أكاديمية الشرطة 2021

يمكن للطلاب التي تتوافر فيهم الشروط التالية التقديم عبر رابط تقديم كلية الشرطة 2021 الذي خصصته أكاديمية الشرطة لاستقبال طلبات التقديم وهي:-

  • أن يكون مصري الجنسية من أبوين مصريين
  • أن يجتاز كافة اختبارات اللياقة البدنية والنفسية
  • أن يحصل على 60% في الثانوية العامة
  • ألا يقل طول القامة عن 170 سم وألا يزيد السن عن 22 سنة في أول أكتوبر المقبل
رابط تقديم كلية الشرطة 2021 تقديم كلية الشرطة كلية الشرطة أكاديمية الشرطة شهادة الثانوية العامة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير فى المصريين

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف تفاصيل تحرير طفل مخطوف ومصرع أحد المتهمين في أسيوط

سقوط أمطار.. تعرف على تفاصيل طقس غدًا الثلاثاء

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

«ملك المسرح».. فؤاد المهندس أستاذ الكوميديا الذي لا يغيب

وفاة سمير الملا.. وهذا موعد الجنازة

أول تعليق من حسام البدرى على تعادل مصر مع الجابون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أوبريت "وطني.. شمس"..  شغف القوة و الجمال.. وبهجة تاريخ الأردن العربي الهاشمي

ماجدة الجندي تكتب: زيارة خاصة إلى بيت نجيب محفوظ

د.أحمد الخميسى

ثيودوراكيس.. الفنان والموقف

محمد مرعي

تحديث القوة الناعمة المصرية

د هند جاد

رسالة إلى سى السيد

يسرى عبيد

طالبان 2021

علي سعدة

الفتنة الممنهجة.. إلى أين وإلى متى؟

مؤمن المحمدي

الأدوار التمهيدية

صور

مراحل صناعة الفحم (صور)

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

محطة تل أبيب

المزيد

«هجوم أو اختطاف».. مخاوف إسرائيلية من عمليات لـ«الأسرى الهاربين»

ثغرة أمنية وعمود «السرير».. كيف هرب الأسرى الفلسطينيون من السجن الإسرائيلى؟

بدء تحقيقات هروب الأسرى الفلسطينيين.. هل تلقوا مساعدة من داخل السجن؟