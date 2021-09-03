الجمعة 03 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كل ما تريد معرفته عن تنسيق كلية الشرطة 2021.. طالع التفاصيل

كلية الشرطة
كلية الشرطة

تستعرض "الدستور" فى هذا التقرير جميع المعلومات والتفاصيل عن تنسيق كلية الشرطة 2021، حيث يبحث الكثير عن تنسيق كلية الشرطة عبر محرك البحث "جوجل" عقب إعلان أكاديمية الشرطة عن فتح باب التقديم لجميع طلبة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية.

تنسيق كلية الشرطة 2021

نسب التنسيق للتقديم في الكليات الشرطة 2021، وقد أعلنت وزارة الداخلية قبول الدفعة الجديدة من طلاب الثانوية العامة الراغبين في أن يلتحقوا بكلية الشرطة، وحددت أن التنسيق 65 % وهو الحد الأدنى لكي يتم القبول في كلية الشرطة.

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الشروط الكاملة للتقديم في كلية الشرطة عام 2021

فيما حددت أكاديمية الشرطة عدد من الشروط الواجب أن تتوافر في الطلبة الراغبين للتقديم للالتحاق للدراسة بكلية الشرطة خلال العام الدراسي القادم لجميع الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وتتضح الشروط فيما يلي:-

(١) يجب أن يكون طالب الثانوية العامة مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

(٢) يشترط لكي يتم القبول في كلية الشرطة عام 2021 أن يكون حسن السير وحسن السلوك، وأن يتمتع الطالب المتقدم بالسمعة الطيبة.

(٣) اجتياز الطالب المتقدم اختبارات القبول والتي يتم عقدها للطلاب الجدد.

(٤) لابد أن يكون المتقدم ينطبق عليه جميع شروط اللياقة البدنية.

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