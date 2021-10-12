حبس عاطل أطلق «الخرطوش» على اثنين في مشاجرة بالوراق

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة سلاح ناري غير مرخص وإصابته شخصين برش خرطوش، خلال مشاجرة بالوراق بمحافظة الجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كان ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل، لاتهامه بإصابة شخصين برش خرطوش نتيجة إطلاق النار خلال مشاجرة بالوراق، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين إصابة عامل وصاحب جراج برش خرطوش، نتيجة إطلاق عاطل النار خلال تشاجرهم بسبب خلافات بينهم.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته سلاح ناري، وكمية من مخدر الحشيش، و1500 قرص مخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.