الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مايا مرسي: يجب التوعية بأن الأديان تساعد على تطوير الإنسان

فعاليات ورشة التدريب
فعاليات ورشة التدريب

قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن ورش العمل تهتم بالتوعية بأهم قضايا المرأة، لأن التنمية البشرية هو أهم شئ لضمان حياة سليمة، ومبادرة حياة كريمة هو مشروع عالمى يضمن للمصريين التغيير للأفضل.

أضافت مايا، خلال ورشة العمل التدريبية التى نظمها المجلس للقيادات الدينية للتوعية بقضايا المرأة أن كل خطبة جمعة أو وعظ يوم الأحد هى مبادرة من مبادرات التنمية، لذلك علينا توعية الناس أن الأديان تساعد على تطوير الإنسان وتهتم بالكائن الأضعف وهي المرأة والطفل.

وأشارت إلى أن مبادرات الراهبات والواعظات التى قمنا بعملها فى مصر 2017 مبادرة لم تتكرر على مستوى العالم ويتحدث عنها وزير الأوقاف فى كل المحافل الدولية.

حضر الورشة محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر والدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات، والقمص رافائيل ثروت ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والدكتور جمال أبوالسرور مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بمشاركة مجموعة من الواعظات والراهبات.

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