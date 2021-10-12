الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«النيابة الإدارية» تسترد حسابها على «إنستجرام».. اخترقه هاكر دولي

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

كشفت مصادر مطلعة كواليس استرداد حساب «النيابة الإدارية» على تطبيق «إنستجرام» بعد اختراقه من هاكر دولي ونشر محتوى غير لائق لا يخص النيابة الإدارية.

وقالت المصادر إن الأجهزة المعنية تواصل تحرياتها لتحديد المتهم باختراق الحساب ومكانه لمخاطبة الجهات الدولية للقبض عليه.

نجاح استرداد صفحة النيابة الإدارية الموثقة

وتابعت إدارة الأزمة برئاسة مجلس الوزراء الموقف وجرى التنسيق بين عدة جهات، فور سرقة الحساب الموثق للنيابة الإدارية على تطبيق «إنستجرام»، وجرى مخاطبة إدارة التطبيق والحصول على الموافقة اللازمة لاسترداده، وبالفعل تم استعادته وحذف المحتوى المسيء عليه.

وأشارت المصادر إلى أن الهاكر لديه عدد كبير من الحسابات المزيفة يعمل من خلالها على استهداف الحسابات الموثقة والصفحات التي لديها أعداد متابعة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط.

وفوجئ متابعو صفحة هيئة النيابة الإدارية على «إنستجرام»، أمس الإثنين، بنشر صور غير لائقة على الحساب، ورجحت مصادر بالهيئة أن هاكر اخترقه ونشر تلك الصور المخلة.

ونجحت الجهات المعنية باستخدام التقنيات الحديثة في وقف الهاكر ومنعه من الاستمرار في نشر المحتوى الجنسي واسترداد الحساب، ولا زال البحث جاريا للكشف عن المتورط في توجيه الإساءة المتعمدة لهيئة قضائية، وأسباب وملابسات الواقعة.

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
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