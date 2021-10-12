بعد شنها هجوم على تيجراى.. بى بى سى: الحكومة الإثيوبية ترفض السلام

قالت الشبكة البريطانية بي بي سي في تقرير لها، إن الحكومة الإثيوبية لا ترغب في إنهاء الحرب في تيجراي بالطرق السلمية وأنها مصرة على الحل العسكري مع شنها هجوما كبير على جبهة تحرير تيجراي.

يأتي هذا فيما شن الجيش الإثيوبي هجمات على منطقة تيجراي في شمال أثيوبيا، حيث استخدمت القوات الحكومية، المدفعية والدبابات والطائرات النفاثة والطائرات بدون طيار في محاولة "لاعادة غزو" المنطقة.

ووفقا لبي بي سي فقد تسبت الحرب في تيجراي التي اندلعت نوفمبر الماضي في دمار واسع النطاق وشردت ما يقرب من مليوني شخص.



وقال مصدر كبير بجبهة تحرير تيجراي: إن قوات التيجراي ما زالت تحتفظ بأرضها حتى الأن.

وقال غيتاتشو رضا ، العضو البارز في جبهة تحرير شعب تيجراي، إن الهجوم الحكومي الذي بدأ الأسبوع الماضي يسير الآن على قدم وساق.

وتابع غيتاتشو: إن الهجوم الحالي كان يحدث في بلدات في منطقة أمهرة ، وشاركت فيه أيضًا قوات أمهرية الإقليمية التي تقاتل إلى جانب الجيش، فضلا عن مشاركة مئات الآلاف من المقاتلين النظاميين وغير النظاميين" في الهجوم الحالي.

وتسبب الصراع المستمر منذ 11 شهرًا في أزمة إنسانية ، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن حوالي 400 ألف شخص كانوا يعيشون في ظروف تشبه المجاعة في تيغراي في يوليو، واضطر مليونا شخص آخر إلى الفرار من ديارهم.

وتابعت بي بي سي أنه مع اقتراب موعد الانتخابات ونهاية موسم الأمطار، يبدو أن الحكومة الإثيوبية لا ترغب في إنهاء الحرب ولكنها تتعنت بإصرارها على الحل العسكري، فضلا عن رفض الحكومة الإثيوبية لكل محاولات المجتمع الدولي لإنهاء الحرب.

وسيطر الجيش الإثيوبي على معظم تيجراي في نوفمبر 2020، بعد أن استولت قوات جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي على قاعدة عسكرية، وفي يونيو 2021 ، استعاد المتمردون تيجراي في هجوم مفاجئ، ثم انتقلوا إلى أجزاء من المناطق المجاورة مثل أمهرة.