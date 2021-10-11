إسبانيا: سلسلة هزات ارتدادية تضرب منطقة بركان جزيرة «لا بالما»

ضربت سلسلة هزات ارتدادية، اليوم الاثنين، المنطقة المحيطة ببركان جزيرة "لا بالما" الإسبانية، والذي بدأ بقذف حممه قبل ثلاثة أسابيع.

وبحسب ما نقلت شبكة روسيا اليوم عن موقع "volcanodiscovery"، فقد أشارت السلطات المحلية في جزر الكناري، إلى أن "أقوى تلك الهزات سجلت ليلة أمس وبلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزها على عمق 39 كيلومترا تحت سطح الأرض".

وأوضحت أنه "بعد ظهيرة هذا اليوم، بلغ عدد الهزات الارتدادية نحو 40 هزة على الأقل"، مؤكدة أنه "لا يوجد ما يثير القلق".

وكان أول أمس السبت، جرفت أنهار من الحمم البركانية مباني بالقرب من البركان الثائر على جزيرة لا بالما الإسبانية، واشتدت دراماتيكية مشهد الحمم الحمراء الملتهبة مع وميض البرق.

وقال شهود لوكالة "رويترز"، إن الحمم أتت على أربعة مبان على الأقل في قرية كاييخون دو لا جاتا.

وبدأت ثورة بركان كومبري فييخا يوم 19 سبتمبر الماضي، ودمر البركان أكثر من 800 مبنى بينما اضطر نحو 6000 شخص لترك منازلهم بالجزيرة التي يقطنها حوالي 83 ألف نسمة، وهي إحدى جزر الكناري بالمحيط الأطلسي. ولم يسبب الانفجار البركاني في سقوط قتلى أو جرحى.

وشوهد وميض البرق قرب البركان الثائر في ساعة مبكرة اليوم السبت.

وكانت دراسة نشرتها دورية "رسائل بحوث الجيوفيزياء" عام 2016 قد وجدت أن البرق يمكن أن يحدث خلال ثوران البراكين لأن تصادم ذرات الرماد البركاني تنتج عنه شحنة كهربائية.

وجرفت الحمم أكثر من 370 فداناً من الأراضي الزراعية، معظمها مزارع موز وهو أحد المحاصيل الرئيسية على الجزيرة.

وقال متحدث باسم مؤسسة "إنير" التي تتحكم في الملاحة بالأجواء الإسبانية، إنه تم توجيه النصح لشركات الطيران التي تسيّر رحلات جزر الكناري بتحميل قدر أكبر من الوقود تحسباً لاحتمال تغيير مسارها أو تأخرها في الهبوط بسبب الرماد.

كما قالت شركة "آينا" التي تنظم المرور الجوي بإسبانيا، إن مطار لا بالما مغلق منذ يوم الخميس، لكن المطارات الأخرى بالأرخبيل لا تزال مفتوحة. وبعد 3 أسابيع من ثوران البركان في هذه الجزيرة الصغيرة لم يتوقف تدفق الحمم البركانية ولا مؤشرات إلى نهاية ثورانه الأول منذ 50 عاماً.