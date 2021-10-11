الإثنين 11 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تصفيات المونديال.. صلاح ومرموش يقودان هجوم المنتخب المصرى أمام ليبيا

صلاح ومرموش
صلاح ومرموش

أعلن كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، تشكيل الفريق الذي سيؤدي به لقاء ليبيا مساء اليوم ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.

جاء تشكيل المنتخب الوطني أمام ليبيا على النحو التالي:

محمد الشناوي (1)، أكرم توفيق (14) ، أحمد حجازي (6) ، محمود حمدي "الونش" (15) ، أحمد فتوح (13) ، عمرو السولية (4) ، محمد النني (17) ، محمد صلاح (10) ، عمر مرموش (20) ، عبدالله السعيد (19) ، مصطفى محمد (18).

كانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف دون رد، سجله نجمنا عمر مرموش المحترف في صفوف شتوتجارت الألماني.

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