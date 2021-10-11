الإثنين 11 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء العراقى يوجه لنظيره اللبنانى دعوة لزيارة بغداد

الكاظمي
الكاظمي

وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفي الكاظمي، اليوم، دعوة إلى نظيره العراقي نجيب ميقاتي لزيارة العراق، بحسب وكالة الأنباء العراقية "نينا".

وتلقى الكاظمي، اليوم، اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، عبّر فيه عن تهنئة لبنان، حكومةً وشعبًا، للعراق بمناسبة نجاح الانتخابات النيابية العراقية.

وأعرب الكاظمي، في بيان لمكتبه، عن شكره وتقديره لمشاعر الشعب اللبناني الشقيق، ومواقف حكومته، موجهًا الدعوة إلى ميقاتي لزيارة العراق في أقرب فرصة ممكنة.

وتمنّى ميقاتي، خلال الاتصال الهاتفي، مزيدًا من التقدم والازدهار للشعب العراقي، مثمّنًا نجاح حكومة الكاظمي في تنظيم الانتخابات، وأن تكون هذه المناسبة خطوة أخرى على طريق الرفاه، والتطوّر، وتدعيم استقرار العراق.

بغداد لبنان زيارة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي العراق

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وائل لطفي

منير

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