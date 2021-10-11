«تنسيقية شباب الأحزاب» تشارك بحفل وضع حجر أساس مستشفى 900 900 بالمحلة

شارك وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في حفل وضع حجر أساس مستشفى 900 900، ضم الوفد كلا من النائب أحمد قناوي والنائب محمود تركي عضوي مجلس الشيوخ.

النائب أحمد قناوى: مستشفى ٩٠٠٩٠٠ تضيف لرصيد جامعة طنطا العريقة إنجاز جديد النائب

وقال النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه بالأصالة عن نفسى، وبالنيابة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أحب أعبر عن سعادتى البالغة بتواجدى اليوم في هذا الاحتفال، وعن تقدير التنسيقية للدور الحيوى الذى بتقوم به جامعة طنطا العريقة، حيث تضيف لرصيدها إنجازا آخر جديد، بتبنيها إنشاء مستشفى تعليمى مهم على أرض مدينة المحلة الكبرى، لخدمة مئات الآلاف من المواطنين في عدة مدن.

وأضاف: "من اللافت للنظر أن تاريخ احتفالية وضع حجر الأساس يأتى مصاحب لحدثين بارزين فى تاريخ مصر، الحدث الأول هو حرب ٦ أكتوبر المجيدة، والتانى هو العيد القومي لمحافظة الغربية، الذى بيواكب ثورة أهالى الغربية ضد الاحتلال الفرنسى، حيث تضافر جهود الشعب بمختلف فئاته أمام عدو واضح وصريح، اليوم أيضا يتضافر جهود المجتمع المدنى مع جهود جامعة طنطا مع جهود التنفيذيين لمحاربة عدو واضح وصريح وهو المرض".

محمود تركي: مستشفى 900 900 الجامعي بالمحلة من أكبر الصروح الطبية في مصر

وأوضح النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور إن تدشين مستشفى جامعة طنطا التعليمي الجديد بالمحلة الكبرى ووضع حجر الأساس لمستشفى (900 900)، مصدر فخر لكل ‏أبناء الدلتا حيث يعد من أكبر صرح طبي جامعي ذكي داخل الدلتا، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى الارتقاء بأعلى معدلات الأداء الطبية والوصول لأرقى معايير الجودة العلاجية لخدمة المرضى بمستهدف عدد 600 سرير .

وأشار إلى أن مستشفى 900 900 الجامعي بالمحلة الكبرى تعد أول مستشفى جامعي تعليمي ذكي بالمحلة الكبرى وتعد من أكبر الصروح الطبية في مصر كلها حيث تتجاوز تكلفتها المليار جنية، موضحاً أن هذا الصرح العملاق سيساهم في الارتقاء بالمنظومة الطبية، وتخفيف معاناة المرضى وآلامهم‏ على أيدي أفضل الأساتذة بكلية الطب جامعة طنطا وبأحدث الأجهزة والمعدات الطبية.

فيما، قال محمد عبد الجليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب تشرفت اليوم بحضور وضع حجر الأساس لمستشفى 900 900 ضمن وفد تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين، الذى يأتي ذلك تزامنا مع اطلاق فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة علي مستوي الجمهورية، و قد أكد حفل اليوم وتدشين انطلاق المستشفي، علي مدي الوعي المجتمعي في إبراز روح المشاركة المجتمعية، وأن طفرة المستشفى اليوم تحت قيادة الأستاذ الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا مدى حرصهم وحرص وزارة التعليم العالي وعلى تنفيذ تعليمات القيادة السياسية، في النهوض بالوطن ودعم مبادرة حياة كريمة.

وقال ماجد الفقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنه سعيد بحضور حفل تدشين مستشفى ٩٠٠٩٠٠ خاصةً أن فكرة إنشاء مستشفى 900900 تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تزامنا مع إطلاق الجمهورية الجديدة لتقديم خدمة طبية متميزة وبجودة عالية لأبناء محافظة الغربية ومن الجدير بالذكر أن المستشفى يعد نتيجة تكاتف المجتمع المدني وتبرعات رجال الأعمال دون إرهاق الموازنة العامة للجامعة.