إحالة 2 من موجهى شرق الفيوم للتحقيق للخروج من المدرسة خلال اليوم الدراسي

تابع اليوم الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم عدد من مدارس إدارتي شرق وغرب الفيوم التعليمية، لمتابعة انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس.

حيث شهدت محافظة الفيوم، اليوم الأثنين 11 أكتوبر 2021م، انتظام كافة المدارس مع بداية العام الدراسى الجديد2021/2022 م ، وقام وكيل الوزارة بجولاته لليوم الثانى على التوالى بالمدارس، حيث شملت الجولة متابعة عدد من مدارس إدارتي شرق وغرب الفيوم

الدكتور أكرم حسن

تفقد وكيل الوزارة قاعات رياض الأطفال والصفوف الأولى من المرحلة الابتدائي، كما تفقد حجرات الأنشطة ومكتبة المدرسة أثناء حصة المكتبة لطلاب الصف الثاني الإعدادي، حيث ناقش الدكتور أكرم الطلاب فى أهمية القراءة واللغة العربية، وقام بتحفيز الطلاب نحو قراءة أكبر عدد ممكن من الكتب بالمكتبة، كما أن قراءة عدد من الكتب يجعل الطالب مثقفاً ويزيد الطالب من المعلومات العامة بمختلف المجالات.

الدكتور أكرم حسن



وقرر وكيل الوزارة إحالة معلم التربية الرياضية للتحقيق بسبب التقاعس في أداء العمل أثناء حصة التربية الرياضية، كما قرر إحالة 2 من موجهى إدارة شرق الفيوم التعليمية للتحقيق ، وذلك لعدم تواجدهم بالمدرسة و القيام بمسؤلياتهم كلجان للمتابعة الفنية بإدارة شرق الفيوم.

وأكد وكيل الوزارة لمديري المدارس بضرورة إبلاغ مدير عام الإدارة التعليمية بمواعيد حضور وانصراف موجهى الإدارة التعليمية بمختلف التخصصات، مشيراً إلى ضرورة حضو جميع الموجهين والمتابعين بالإدارات التعليمية وديوان المديرية طابور الصباح وحتى نهاية اليوم الدراسي بالمدرسة المستهدفة بخطة المتابعة.

الدكتور أكرم حسن

كما تفقد وكيل الوزارة مدرسة الصداقة المصرية الفرنسية بغرب الفيوم، وتفقد الفصول الدراسية ، وحجرات النشاط، ونبه مشدداً على إدارة المدرسة بضرورة وجود الكاشف الحراري على باب المدرسة لقياس درجة الحرارة للطلاب وجميع العاملين بالمدرسة قبل الدخول للمدرسة.

الدكتور أكرم حسن