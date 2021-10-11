الإثنين 11 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

في قضية عائشة خيرت الشاطر.. ماذا قالت المتهمة هدى عبدالمنعم للمحكمة؟

عائشة خيرت الشاطر
عائشة خيرت الشاطر

تستكمل الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، نظر جلسات محاكمة عائشة خيرت الشاطر، و30 متهما في القضية رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم ١ لسنة ٢٠٢١ جنايات أمن الدولة طوارئ.

وطلبت المتهمة هدى عبدالمنعم التحدث إلى هيئة المحكمة، وقالت إنها تعاني من طارئ حدث لها في حالتها الصحية، حيث تعرضت لوعكة صحية في الكلى، ثم تعرضها خلال شهر سبتمبر الماضي لأزمة صحية أخرى مفاجأة وعقب الكشف عليها أخطرها الطبيب بضرورة إجراء عملية قسطرة في القلب نظرا لانسداد الشرايين، والتمست من المحكمة إخلاء سبيلها حتى تستطيع المثول للعلاج، وإجراء العملية ونظرا لحالتها الصحية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عصام أبوالعلا، وعضوية المستشارين غريب محمد عزت، ومحمد نبيل.

والمتهمين في القضية قائلا: "تتهم النيابة العامة كلا من محمود حسين أحمد، ومحمد عبدالوهاب عبدالفتاح، وأحمد صلاح حتحوت، وهاجر خالد فارس، وأشرف رفعت عبدالحميد، والمعتصم بالله محمد، وإبراهيم رمضان عبدالفتاح، وعبدالرحيم محمد، وفكري محمد فكري، وإبراهيم السيد محمد، وعائشة محمد خيرت الشاطر، وهدى عبدالمنعم عبدالعزيز، ومحمد أبو هريرة محمد، وسها سلامة عمر، ومحمد إسماعيل حسن الهضيبي، وأحمد إسماعيل حسن الهضيبي، ومحمد سعيد الشيمي، وأحمد محمد أحمد، وأسامة إبرهيم مرعى، وأسامة مبروك موسى، وطارق محمد أمين، وسمية محمد ناصف، ومروة أحمد مدبولي، وإسراء كمال الدين، وأحمد عبدالباسط، ومحمد عبدالرحيم محمد، ومحمد محمود محمد، ومحمد عبدالستار محمد، وهاشم محمد محمد وبهاء كمال محمد، وعزت عيد طه فضل.

كان قد أحال المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا عائشة خيرت سعد الشاطر نجلة القيادي الأخواني وعضو مكتب الإرشاد خيرت الشاطر و30 آخرين بينهم 6 سيدات الي محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة قسم ثاني مدينة نصر والمقيدة برقم 266 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا والمتهمين فيها بتولى قيادة في جماعة إرهابية؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضـرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

الدائرة الرابعة ارهاب هدي عبدالمنعم المتهمة عائشة خيرت الشاطر

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