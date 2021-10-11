مع بداية العام الدراسي.. طرق بسيطة لإدارة الوقت للأطفال أثناء الدراسة

مع استقبال العام الدراسي الجديد، يجب علي الأباء تعليم الأطفال كيفية إدارة الوقت، خاصة بعد إجازة استمرت لعدة أشهر ، و التنظيم وتحديد الأولويات ضروريان لتعلم إدارة الوقت على الرغم من صعوبة تعلم هذه الصفات للأطفال،إلا أن الممارسة المستمرة يمكن أن تساعدهم.

فيما يلي بعض النصائح لتعليم إدارة الوقت للأطفال بحسب موقع “momjunction ” .

علمهم تقدير الوقت

يتطلب التخطيط لجدول زمني تحليل الإجراءات ، وإحدى أسهل الطرق للقيام بذلك هي إعداد جدول انعكاس، دع طفلك يمارس جدوله الزمني ليوم واحد، و ساهم بـ 15 دقيقة في نهاية كل يوم لتحليل أنشطة اليوم .

ساعدهم في وضع جدول زمني

لاحظ كيف يقضي طفلك معظم وقته حلّل كيف يستغلون يومهم أو يضيعون وقتهم الثمين في لعب ألعاب الفيديو أو مشاهدة التلفزيون، و بناءً على ملاحظتك ، اطلب منهم وضع جدول زمني من خلال تخصيص وقت للدراسة واللعب والنزهة والأنشطة الأخرى.

اجعلهم يحددون روتينًا

يمكنك أن تطلب من طفلك القيام بأنشطة بسيطة ، مثل واجبات منزلية أو حتى موعد للعب، يمنحهم إرشادهم مسبقًا متسعًا من الوقت للتحضير لأي أنشطة غير مفضلة، وبهذه الطريقة يتعلم الأطفال التحلي بالصبر والتعرف على التعديلات ، وبالتالي يتعلمون أن يكونوا استباقيين.

استخدم جهاز توقيت

لمساعدة طفلك على تعلم أهمية الوقت ، اطلب منه إنهاء الأنشطة خلال الوقت المخطط له، و أفضل طريقة للقيام بذلك هي الحفاظ على مؤقت رسومي ومرئي.

دعهم يعرفون العواقب

يعتبر تحمل المسؤولية عن أي إجراء جزءًا حيويًا من إدارة الوقت، و وإلا فقد يؤدي ذلك إلى فشل المهام أو تأخيرها ، مما يؤثر على الأنشطة الأخرى يمكنك أن تطلب منهم أن يكونوا مسؤولين عن طريق تسليم الوظيفة ، ثم تشرح ما هي العواقب إذا فشلوا.

تحديد موعد للنوم

يعلمهم وقت النوم المتسق تحليل مقدار الوقت المتاح لهم كل يوم للدراسة واللعب والمشاركة في الأنشطة الأخرى كما أنه يعلمهم النوم والاستيقاظ مبكرًا ، وهو أحد العوامل الرئيسية في إدارة الوقت.

الحفاظ على وقت الوجبات بانتظام

تمامًا مثل وقت النوم المعتاد ، فإن الاتساق في وقت الوجبات ضروري أيضًا، ويمكنك استخدام الوقت لعائلة بأكملها والتحدث عن يوم بعضكما البعض.

حافظ على منطقة الدراسة

يساعد مكان الدراسة المناسب الأطفال على ربط المساحة بالمهام التعليمية، جهز منطقة دراسة بعيدًا عن كل المشتتات حتى يتمكنوا من إكمال واجباتهم المدرسية ومشاريعهم في الوقت المحدد.

ابدأ التدريس في سن مبكرة

ابدأ التدريس عندما يكون طفلك صغيرًا ، حتى يصبح مكتفيًا ذاتيًا بحلول الوقت الذي يريد فيه الابتعاد عن المنزل، و اسمح لهم بالمشاركة في الأعمال المنزلية المناسبة لعمرهم حتى يتمكنوا من إدارة حياتهم المدرسية والشخصية، كلما بدأت في وقت مبكر كان ذلك أفضل.