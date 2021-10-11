الإثنين 11 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

هاجمت محمد رمضان.. أبرز تصريحات الفنانة حنان شوقي في برنامج «نص الكلام»

محمد رمضان
محمد رمضان

أثارت الفنانة حنان شوقي خلال استضافتها في برنامج "نص الكلام" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على قناة النهار، جدل واسع، بعد مهاجمتها الفنان محمد رمضان بسبب أزمة الطيار أشرف أبو اليسر، ومطالبتها إياه بالذهاب إلى نجل الطيار والاعتذار له.

وترصد "الدستور" أبرز تصريحات حنان شوقي، كالتالي:

  • قالت إنها لا تظهر على الساحة الفنية كثيرا لأن المعروض عليها لا يناسبها.
  • أنها رأت الدنيا كما وصفها الله، لا تساوي جناح بعوضة فهي أتفه من أن يشغل الإنسان نفسه بها وبالجري وراءها.
  • أنها رأت الموت بعينها عندما كانت تقود سيارتها وشعرت ببرودو شديدة واكتشفت أنها كانت غاضبة زمن ثم أصيبت بجلطة من ثلاث أيام وكانت لا تعرف.
  • لا أتابع محمد رمضان ولا أحب أتابعه، لا أستطيع أن أتابع شخصًا غير صادق، مع أنه لديه كاريزما، لأنه طول الوقت بيمثل مثل أحمد زكي.
  • إذا عرض محمد رمضان عليَ ملايين لن أقبل أن أعمل معه
  • هو من فعل ذلك بنفسه، صعبان عليا بسبب غروره، وأكره أفعاله
  • أدعو محمد رمضان بالنزول للشارع ويسمع ما يقوله الناس عنه.
  • يجب عليه أن يذهب إلى ابن الطيار أشرف أبو اليسر ويعتذر له.
  • أعتبر الفنان كريم عبد العزيز نامبر وان.
الفنان محمد رمضان الوسط الفني حنان شوقي كريم عبد العزيز أزمة الطيار

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

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