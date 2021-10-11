هاجمت محمد رمضان.. أبرز تصريحات الفنانة حنان شوقي في برنامج «نص الكلام»

أثارت الفنانة حنان شوقي خلال استضافتها في برنامج "نص الكلام" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على قناة النهار، جدل واسع، بعد مهاجمتها الفنان محمد رمضان بسبب أزمة الطيار أشرف أبو اليسر، ومطالبتها إياه بالذهاب إلى نجل الطيار والاعتذار له.

وترصد "الدستور" أبرز تصريحات حنان شوقي، كالتالي: