خاص لـ«الدستور».. محمد رمضان وريدوان ونعمان بلعياشى يقدمون أغنية مهرجان الجونة

كشف مصدر خاص لـ"الدستور" عن أن النجم محمد رمضان والثنائي المغربي ريدوان ونعمان بلعياشي سوف يقدمون الأغنية الدعائية لمهرجان الجونة السينمائي فى دورته الخامسة المقرر انطلاقها خلال أيام بمدينة الجونة.

وقد انتهى محمد رمضان من تسجيل الأغنية برفقة الثنائي ريدوان ونعمان، ومن المقرر أن تكون مفاجأة النسخة الجديدة من المهرجان.

يذكر أن إدارة مهرجان الجونة تحرص كل عام على تقديم أغنية دعائية لمهرجان الجونة، خاصة أنها حققت نجاح كبير فى نسختها الأولى من خلال تقديم أغنية "تلات دقات" التى جمعت عدد كبير من الفنانين وشارك الغناء كلاً من النجمة يسرا والمطرب أبو .

وقد أعلنت إدارة المهرجان منذ فترة قليلة عن تكريم النجم أحمد السقا والمخرج الفلسطيني محمد البكري فى النسخة الجديدة من المهرجان.

من ناحية أخرى تجري التحضيرات والتجهيزات الخاصة بخامس دورات مهرجان الجونة السينمائي الدولي على قدم وساق، والتي تنطلق فى الفترة من 14 حتى 22 أكتوبر الجاري بالغردقة، الدورة التي وصفها مدير المهرجان بأنها استثنائية لعدة أسباب، أولها عرض قرابة 80 فيلما متنوعا لخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، كما تقرر ارتفاع قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، بالإإضافة إلى الجوائز العينية وهى جائزة نجمة الجونة، والشهادات.

ويضيف المهرجان فى دورته الجديدة جائزة جديدة تحمل عنوان "نجمة الجونة الخضراء" المخصصة للأفلام المعنية بقضايا البيئة، ويعرض المهرجان عددًا من الأفلام الكلاسيكية الأيقونية التى حازت إعجاب الجماهير على مدار الزمن، وتواصل منصة الجونة السينمائية دورها في دعم صناع السينما الشباب، وتقدم جوائز بقيمة 250 ألف دولار أمريكى، للمشاريع الفائزة فى مرحلة التطوير والأفلام الفائزة فى مرحلة ما بعد الإنتاج، ويكون ذلك من من خلال برنامجين الأول منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي، اللذين يقدمان الفرص للسينمائيين للتعلم والمشاركة من خلال جوائز مادية وعينية وورش لصناعة الأفلام وحلقات نقاش وطاولات حوار مستديرة، إضافة إلى محاضرات لخبراء صناعة السينما.