الإثنين 11 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قيس سعيد متحديا النهضة.. بعض القضاة مرتبطون بشخص لن أذكر اسمه ولابد من تطهير القضاء

قيس سعيد
قيس سعيد

قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين في كلمة له خلال تأدية الحكومة الجديدة اليمين: لن نقبل بتدخل قوى أجنبية وممارسة ضغوط على قرارن وعلى النيابة لعب دورها وسيتم قريبا جدا تطهير القضاء، وتابع: دأبوا منذ سنوات طويلة على الكذب والافتراء ولم يلاحق أحد منهم أمام القضاء.

وأضاف أن بعض القضاة مرتبطون بشخص لن أذكر اسمه  وتابع:  يعتبرون أن ما قمت به انقلابا رغم أنني اتخذت قراري في ظل الدستور.

وتابع نعيش لحظات تاريخية وصعبة وبها الكثير من التحديات، وتابع: سننجح في إخراج بلادنا من الوضع الذي وصلت إليه.

 وأضاف: من أكبر التحديات إنقاذ الدولة من براثن المتربصين بها في الداخل والخارج، سنفتح كل الملفات ولن نستثني أي ملف و  لا مكان لمن يريدون العبث بسيادة الدولة والشعب، مؤكدًا على أن هناك من سرق أموال وآمال الشعب.

وتابع: سنعبر من الإحباط إلى العمل،  وأَاف: سنواجه من تجرأ على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب وأضاف: نحذر كل من تسول له نفسه التعدي على الدولة ومؤسساتها.

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