قيس سعيد متحديا النهضة.. بعض القضاة مرتبطون بشخص لن أذكر اسمه ولابد من تطهير القضاء

قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين في كلمة له خلال تأدية الحكومة الجديدة اليمين: لن نقبل بتدخل قوى أجنبية وممارسة ضغوط على قرارن وعلى النيابة لعب دورها وسيتم قريبا جدا تطهير القضاء، وتابع: دأبوا منذ سنوات طويلة على الكذب والافتراء ولم يلاحق أحد منهم أمام القضاء.

وأضاف أن بعض القضاة مرتبطون بشخص لن أذكر اسمه وتابع: يعتبرون أن ما قمت به انقلابا رغم أنني اتخذت قراري في ظل الدستور.

وتابع نعيش لحظات تاريخية وصعبة وبها الكثير من التحديات، وتابع: سننجح في إخراج بلادنا من الوضع الذي وصلت إليه.

وأضاف: من أكبر التحديات إنقاذ الدولة من براثن المتربصين بها في الداخل والخارج، سنفتح كل الملفات ولن نستثني أي ملف و لا مكان لمن يريدون العبث بسيادة الدولة والشعب، مؤكدًا على أن هناك من سرق أموال وآمال الشعب.

وتابع: سنعبر من الإحباط إلى العمل، وأَاف: سنواجه من تجرأ على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب وأضاف: نحذر كل من تسول له نفسه التعدي على الدولة ومؤسساتها.