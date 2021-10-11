محافظ المنيا يتفقد انتظام الدراسة بأول مدرسة يتم افتتاحها ضمن «حياة كريمة»

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، انتظام الدراسة والعملية التعليمية بمدرسة السلام الإعدادية بقرية نزلة جريس بمركز أبو قرقاص، والتي تعد أولى مشروعات المبادرة "الرئاسية حياة كريمة"، وتم افتتاحها بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للمبنى بالكامل بإجمالي 12 فصل على مساحة 1500 متر بإجمالي 5 طوابق.

جولة محافظ المنيا

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها محافظ المنيا، صباح اليوم الاثنين، للمرور على عدد من المدارس بمركز أبو قرقاص ، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بكافة المراحل التعليمية، والوقوف على الاحتياجات الفعلية وإزالة أي عقبات تواجه انتظام سير العملية التعليمية، والتأكد من الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

جولة محافظ المنيا

رافق المحافظ خلال جولته، محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد حلمي رئيس مركز أبو قرقاص، وعدد من الجهات المعنية.

جولة محافظ المنيا

- 19 مدرسة تخل الخدمة العام الجاري

وأعلن محافظ المنيا عن دخول 19 مدرسة الخدمة العام الحالي منها 7 مدارس انشاء جديد و12 مدرسة توسعات، بإجمالي 256 فصل دراسي لتسع 10200 طالبا وطالبة، منها مدارس تم الانتهاء منها في مراكز أبو قرقاص، ملوي، مغاغة ضمن المرحلة الاولي لمبادرة حياة كريمة.

جولة محافظ المنيا

وتابع المحافظ، انتظام سير العملية التعليمية بمدارس (ابن الخطاب الخاصة – السلام الإعدادية بنزلة جريس)، و شهد المحافظ، طابور الصباح بمدرسة بن الخطاب الخاصة، وشارك نجلي الشهيد الجندي علاء شحاته عيد بدء العام الدراسي، مقدما لهم التحية والتقديرولجميع شهداء الوطن الذين ضحوا بكل غالي ونفيس من أجل عزة وكرامة وطننا الغالي ،مؤكدا أن الدولة لا تنسي أبنائها الذين قدموا أرواحهم فداءا لتراب الوطن.

جولة محافظ المنيا

و قدم "القاضي"، التهنئة لجميع الطلاب الحضور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وحثهم على ضرورة الحفاظ على الجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير كافة سبل الدعم للارتقاء بالمنظومة التعليمية والعمل على خلق جيل يتمتع بقدرات ابداعية.

جولة محافظ المنيا

و طالب المحافظ، خلال جولته بمدرسة السلام الإعدادية، بالحفاظ على الأعمال التي تم تنفيذها في المدرسة، مؤكداً على استمرار جهود الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات بمختلف الخدمات ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، حيث شهدت مناشداً الطلاب بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، موجها بضرورة الحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب، وارتداء الكمامات الواقية، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية.

جولة محافظ المنيا

جولة محافظ المنيا

جولة محافظ المنيا

جولة محافظ المنيا

جولة محافظ المنيا

جولة محافظ المنيا

جولة محافظ المنيا

جولة محافظ المنيا

جولة محافظ المنيا

جولة محافظ المنيا

جولة محافظ المنيا

جولة محافظ المنيا

جولة محافظ المنيا

جولة محافظ المنيا