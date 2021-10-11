التفاصيل الكاملة للقبض على 3 متهمين في واقعة لقاحات كورونا الملقاة بالمنيا

قرر المستشار أبوالوفا عيسي، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، تجديد حبس صيدلي ومخزنجي وسائق، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الاختلاس والإضرار العمد بالمال العام، وتورطهم في واقعة العثور على كميات من لقاحات كورونا ملقاة على جانب ترعة قرية أبشاق بمركز بني مزار، شمال المنيا.

فيما واصلت النيابة الكلية بشمال المنيا، تحقيقات موسعة مع المتهمين الثلاثة، في أعقاب تضارب أقوالهم حول وجود عجز بالمخازن بواقع (18400)، تم العثور عددها (13412) عبوة ملقاة على ترعة ابشاق، منتهية صلاحيتها للاستخدام لوجوب حفظها في درجات تبريد محددة وتعرضها للعوامل الجوية التي أثرت على كفاءتها وفعاليتها، وفقد كمية أخرى تقدر بـ 4988عبوة من المخازن.

كما واصلت النيابة الإدارية بمركز بني مزار، برئاسة المستشار كمال دراز، رئيس النيابة، تحقيقات موسعة مع مسئولين بمديرية الصحة، والصيدلة، والمخازن، حول الواقعة، وتحديد المسئولية التأديبية على المتسببين.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أعلن أمس الأحد، تفاصيل التحقيقات في واقعة إلقاء لقاحات فيروس كورونا على جانب إحدى الترع بالمنيا.