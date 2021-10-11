الإثنين 11 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إطلاق غازات غير سامة بمترو نيويورك فى دراسة عن الإرهاب

مترو نيويورك
مترو نيويورك

قالت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية، إن مسؤولون أمريكيون أعلنوا أن باحثين من الحكومة الاتحادية سيطلقون جزيئات وغازات غير سامة في مترو أنفاق مدينة نيويورك هذا الشهر، في إطار دراسة حول التهديدات الإرهابية.

 

وذكرت الصحيفة، أن الباحثين من وزارة الأمن الداخلي، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، يهدفون إلى إيجاد "بيانات قابلة للتنفيذ من قبل سلطات التأهب للطوارئ".

 

وقالت السلطات إن الجسيمات والغازات التي ستستخدم في الدراسة مصممة لمحاكاة المواد البيولوجية والكيميائية، وسيضع العلماء أجهزة لاختبار الهواء في عشرات المواقع عبر مترو الأنفاق بين 18و29 أكتوبر  الجاري من أجل الدراسة.

 

وقال مسؤولون إن وزارة الأمن الداخلي أجرت تقييماً بيئياً على الغازات والجزيئات التي ستطلق للتأكد من سلامتها.

 

يشار أنها ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها الحكومة الاتحادية نظام مترو الأنفاق في المدينة حقل تجارب لهجمات محتملة.

 

قالت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية، أن مسؤولون أمريكيون أعلنوا أن باحثين من الحكومة الاتحادية سيطلقون جزيئات وغازات غير سامة في مترو أنفاق مدينة نيويورك هذا الشهر، في إطار دراسة حول التهديدات الإرهابية.

 

وذكرت الصحيفة، أن الباحثين من وزارة الأمن الداخلي، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، يهدفون إلى إيجاد "بيانات قابلة للتنفيذ من قبل سلطات التأهب للطوارئ".

 

وقالت السلطات إن الجسيمات والغازات التي ستستخدم في الدراسة مصممة لمحاكاة المواد البيولوجية والكيميائية، وسيضع العلماء أجهزة لاختبار الهواء في عشرات المواقع عبر مترو الأنفاق بين 18و29 أكتوبر  الجاري من أجل الدراسة.

 

وقال مسؤولون إن وزارة الأمن الداخلي أجرت تقييماً بيئياً على الغازات والجزيئات التي ستطلق للتأكد من سلامتها.

 

يشار أنها ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها الحكومة الاتحادية نظام مترو الأنفاق في المدينة حقل تجارب لهجمات محتملة.

نيويورك ديلي نيوز نيويورك مدينة نيويورك التهديدات الإرهابية وزارة الأمن الداخلي الغازات الجسيمات المواد البيولوجية

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وائل لطفي

منير

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