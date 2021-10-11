الإثنين 11 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: ما يشاع عن فوز مرشح أو كتلة حالياً غير دقيق

الانتخابات العراقية
الانتخابات العراقية

دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق،  إلى انتظار النتائج المعلنة منها حصراً؛ كونها المعبر الحقيقي والدقيق عن العملية الانتخابية.


وأوضح مدير دائرة الإعلام والاتصال بالمفوضية العراقية حسن سلمان -لوكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "كل ما يشاع عن فوز مرشح أو كتلة حالياً غير دقيق، ويجب انتظار النتائج المعلنة من قبل المفوضية حصرا".


وأضاف أنه "لا يمكن حالياً الوصول للنتائج أو الإحاطة بها، لأنها تأتي بطريقة سرية جداً، و لا يتم الإطلاع عليها إلا من قبل المفوضية حصراً، ويجب انتظار الإعلان الرسمي".


كانت صناديق الاقتراع العام في جميع المحافظات العراقية قد أُغلقت، ضمن أول انتخابات برلمانية مبكرة بعد العام 2003، بعدما فتحت أبوابها للتصويت في تمام الساعة السابعة صباحاً بتوقيت بغداد.

 

وعلي صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا  المستجد “ كوفيد -19” في عموم البلاد.

 

و ذكرت الوزارة، في بيان، أنها "سجلت 1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و تماثل 3531 شخصا للشفاء".

 

و أضاف البيان أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 26 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 35694". 

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