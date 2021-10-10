كورونا عربيًا: الكويت صفر وفيات وتباين في الإصابات خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أظهرت بيانات وزارات الصحة في عدد من الدول العربية، الأحد، تباينا في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد مقارنة بما تم تسجيله يوم أمس السبت.

ففي الأردن أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، عن تسجيل 1072 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 833 ألفا و 471 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان: تسجيل 1015 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء 808972 حالة، كما تم تسجيل 9 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10811 وفاة.

وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 619 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 630180 ألفا و180 إصابة، كما تم تسجيل 3 وفيات.

وفي المغرب أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 386 إصابة جديدة ب(كوفيد-19)، و638 حالة شفاء، و14 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ورفعت الحصيلة الجديدة الإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 939 ألفا و187 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 917 ألفا و807 حالات ، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 ألفا و457 حالة.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي من الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 23031340 شخص حتى اليوم.

وأفاد بيان للصحة بأن 7481 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية.

كما أفاد البيان إلى أن 19071 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالى متلقى الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 20117823 شخصا، كما بلغ متلقى الجرعة الثالثة من اللقاح ضد فيروس كورونا 181700 شخص.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، تسجيل ١٠٧ إصابات جديدة بفيروس كورونا، و٣ وفيات ، فيما تماثل ٨٣ مريضا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٣٨ ألفا و٥٩٠ حالة من بينها ١٠٧ حالات إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٤٠ ألفا و٢٣٨ شخصا.

أضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٥ آلاف و٨٥٣ حالة، فيما يتواجد حاليا ١٥ مريضا في العناية المركزة.

كما نوهت الوزارة الجزائرية إلى أن ٢٦ ولاية من أصل ٥٨ لم تسجل أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت ١٨ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، وسجلت ٤ ولايات 10 حالات فما فوق.

وأوصت وزارة الصحة الجزائرية المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من الساعة الحادية عشر مساء وحتى الساعة السادسة صباحا في اليوم التالي في العديد من الولايات الجزائرية من بينها الجزائر العاصمة.

أما موريتانيا، فأعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 27 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تماثل للشفاء 45 مصابا، وتم تسجيل وفاة واحدة.

وبهذه الحصيلة ارتفعت إجمالي الإصابات في إلى 36414، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 35174، ووصل إجمالي الوفيات 785.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة عن تنظيم حملة تطعيم ضد كوفيد اعتبارا من يوم الخميس المقبل الرابع عشر من أكتوبر.

وأكد البيان أن الحملة الجديدة تستهدف البالغين اعتبارا من 18 عاما فما فوق وتتواصل على مدى 5 أيام وتستهدف الطلاب، والمعلمين والأساتذة، والموظفين العمومين، والمسافرين، والمسنين، وأصحاب الأمراض المزمنة، والنساء الحوامل والمرضعات.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة الموريتانية تم تطعيم 915460 شخصا ضد فيروس كورونا المستجد، تلقى منهم 584016 شخصا التطعيم بشكل كامل.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 412079 وعدم تسجيل أي حالة وفاة ليكون إجمالي عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في البلاد 2454 حالة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله السند اليوم الأحد إنه تم أيضا تسجيل 35 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 409002.