الكشف على ١٥٤٩ في قافلتي عيون بزفتى والمحلة الكبرى

تابع طارق رحمي محافظ الغربية، انطلاق قافلتي العيون بقرية ميت الرخا مركز زفتى وقرية دمرو مركز المحلة الكبرى، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي بالتنسيق بين جمعية صناع الخير والمحافظة.

قافلة طبية

وأكد المحافظ أن القوافل ستجوب كافة مراكز ومدن المحافظة على مدار شهر أكتوبر في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمناطق والقرى الأكثر احتياجاً، حيث تم الكشف خلال قافلة العيون بقرية ميت الرخا مركز زفتى على عدد ٦٢٠ حالة تم توزيعها بين ٣٠٠ حالة تم صرف قطرات لها و ٩٥ حالة استوجبت العمليات ، ذلك إلى جانب توفير نظارات طبية لعدد ٢٢٥ حالة أخرى.

قافلة طبية

وفي سياق متصل تم الكشف على عدد ٩٢٩ حالة بقرية دمرو مركز المحلة الكبرى ،حيث نتج عن الكشف ١٢٢ حالة تحتاج إلى عمليات ، ٤٤٥ حالة تحتاج علاج بالقطرات وتم توفير ٣٦٢ نظارة طبية بالمجان دون أي مقابل مادي.