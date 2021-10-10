الأحد 10 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف على ١٥٤٩ في قافلتي عيون بزفتى والمحلة الكبرى

قافلة طبية
قافلة طبية

تابع طارق رحمي محافظ الغربية، انطلاق قافلتي العيون بقرية ميت الرخا مركز زفتى وقرية دمرو مركز المحلة الكبرى، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي بالتنسيق بين جمعية صناع الخير والمحافظة.

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قافلة طبية

وأكد المحافظ أن القوافل ستجوب كافة مراكز ومدن المحافظة على مدار شهر أكتوبر في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمناطق والقرى الأكثر احتياجاً، حيث تم الكشف خلال قافلة العيون بقرية ميت الرخا مركز زفتى على عدد ٦٢٠ حالة تم توزيعها بين ٣٠٠ حالة تم صرف قطرات لها و ٩٥ حالة استوجبت العمليات ، ذلك إلى جانب توفير نظارات طبية لعدد ٢٢٥ حالة أخرى.

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قافلة طبية

وفي سياق متصل تم الكشف على عدد ٩٢٩ حالة بقرية دمرو مركز المحلة الكبرى ،حيث نتج عن الكشف ١٢٢ حالة تحتاج إلى عمليات ، ٤٤٥ حالة تحتاج علاج بالقطرات وتم توفير ٣٦٢ نظارة طبية بالمجان دون أي مقابل مادي.

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قافلة طبية
رئيس جامعة الغربي توزيع عاشور المستشفى الجامعي وكيل مجلس النواب إنطلاق قافلة للعيون بميت الرخا مركز زفتى وقرية دمرو المحلة ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي مجلسي النواب والشيوخ النواب والشيوخ قرى مفتي الديار المصرية رئيس جامعة طنطا طارق رحمي مراكز ومدن احتفالات المحافظة الخدمات الطبية ا

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