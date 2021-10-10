رئيس جامعة مطروح يتابع سير العملية التعليمية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

تفقد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وكلية التربية الرياضية بنين، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022، وذلك للوقوف على سير العملية التعليمية في مستهل العام الدراسي الجديد.

وتفقد الدكتور مصطفى النجار القاعات الدراسية، لمعاينة احتياجات الكليتين، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية، معربًا عن تهنئته للطلاب بالعام الجديد، ومتمنيًا لهم النجاح والتوفيق.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتأكيد حصول الطلاب على اللقاح من المركز الموجود بالجامعة، وذلك حرصًا على سلامتهم.

ووجه النجار بضرورة ارتداء الكمامات الطبية؛ والحفاظ على التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات الطلابية، لضمان سلامة منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس، العاملين، والطلاب.

الدكتور مصطفى النجار