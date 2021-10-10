الأحد 10 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة مطروح يتابع سير العملية التعليمية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

رئيس جامعة مطروح
رئيس جامعة مطروح

تفقد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وكلية التربية الرياضية بنين، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022، وذلك للوقوف على سير العملية التعليمية في مستهل العام الدراسي الجديد.

وتفقد الدكتور مصطفى النجار القاعات الدراسية، لمعاينة احتياجات الكليتين، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية، معربًا عن تهنئته للطلاب بالعام الجديد، ومتمنيًا  لهم النجاح والتوفيق.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتأكيد حصول الطلاب على اللقاح من المركز الموجود بالجامعة، وذلك حرصًا على سلامتهم.

 ووجه النجار بضرورة ارتداء الكمامات الطبية؛ والحفاظ على التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات الطلابية، لضمان سلامة منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس، العاملين، والطلاب.

الدكتور مصطفى النجار
الدكتور مصطفى النجار
الدكتور مصطفى النجار
الدكتور مصطفى النجار
العام الدراسي رئيس جامعة مطروح بدء العام الدراسي الجديد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

الأكثر قراءة

إصابة طالب فى مطروح بعد تعدى معلم عليه أثناء اليوم الدراسى

حبس 3 متهمين في واقعة فقد وإلقاء لقاحات كورونا في المنيا

«الميكروباص اختفى».. قوات الإنقاذ النهري تبحث عن «ضحايا حادث كوبري الساحل»

إحالة الفنان شادي خلف للمحاكمة بتهمة التحرش وهتك عرض 7 فتيات

«ساعتين ع الكرسى ده».. «الدستور» تكشف تفاصيل إصابة خالد الصاوى

أقوال المتهمين في واقعة إلقاء لقاحات كورونا بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

فردتين شمال

القس. رفعت فكرى

الزرع والحصاد

جمال-أسعد

التعليم وسنينه

لواء.حمدى البطران

محاولات بعض المشايخ للوساطة لصالح التنظيمات المتطرفة

لواء. محسن الفحام

دروس فى الوفاء والأصالة

أحمد المريخي

«متفيسون» وناشرون ولا عزاء للإبداع والمبدعين

د.أحمد الخميسى

د. يسرى خميس.. المسرحية والزعيم

محمد مرعي

الحرب الباردة بين واشنطن وبكين

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تقرر إبعاد خطيب المسجد الأقصى أسبوعًا

«انحراف البوصلة الأخلاقية».. سر «الخلاف العلنى» بين ميركل وبينيت بسبب فلسطين

سوريا: ارتفاع حصيلة القتلى جراء الاستهداف الإسرائيلي على مطار التيفور العسكري