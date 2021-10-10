«مصر للطيران» تهنئ بيج رامي بحصوله على لقب مستر أولمبيا

هنأت شركة مصر للطيران، الناقل الرسمى للبطل العالمى ممدوح السبيعى الشهير بـ"بيج رامى" بعد حصوله على لقب مستر أولمبيا 2021 للعام الثانى على التوالى فى بطولة كمال الأجسام للمحترفين، والتى اختتمت فعالياتها صباح اليوم في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

وتقدم البطل العالمى قبيل رحلته بالشكر لشركة مصر للطيران، لرعايتها وقيامها بدور الناقل الرسمى له فى جميع رحلاته الخارجية.

وتوّج البطل المصري بيج رامى بلقب مستر أولمبيا كأول مصرى وعربي وإفريقي فى 2020، وهى البطولة الأشهر والأقوى فى العالم.

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

يشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

وأوضحت وزارة الطيران، في منشور للعاملين، أن الحملة الطبية الوافدة من وزارة الصحة، سوف تتواجد في مقار الوزارة.

أشارت وزارة الطيران المدني إلى أن هناك شرطين لحصول الموظف على التطعيم، أولهما أن يكون المتقدم قد سجل على موقع وزارة الصحة والسكان، أن يكون لديه بطاقة الرقم القومي، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي وخطة الدولة لتعطيم الموظفين بالجهاز الإداري والمواطنين أيضًا ضد فيروس كورونا.