الأحد 10 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الجزائر يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي

عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون

استقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأحد، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى، بمقر رئاسة الجمهورية.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية- في بيان اليوم الأحد، أن رئيس مجلس النواب الليبي يقوم بزيارة رسمية للجزائر، بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري) إبراهيم بوغالي.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى، قد وصل أمس السبت، إلى الجزائر في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام بدعوة من البرلمان الجزائري.

وفي وقت سابق، وصل رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، إلى العاصمة الجزائرية، في زيارة عمل رسمية تدوم 3 أيام، وذلك لبحث التطورات السياسية في بلاده.

وبحسب ما نقلته صحيفة "النهار" الجزائرية، كان في استقبال صالح فور وصوله مطار هواري بومدين الدولي، رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي.

وكان حميد الصافي، المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي، صرح في وقت سابق، بأن صالح سيناقش خلال الزيارة مع الرئيس عبدالمجيد تبون مستجدات الوضع على الساحة الليبية ودور الجزائر في حل الأزمة.

وأوضح الصافي أنه ستتم مناقشة نتائج الزيارات التي أجراها رئيس مجلس النواب إلى عدد من العواصم؛ بغية إنجاح المساعي الرامية لحل الأزمة الليبية دون تدخلات خارجية.

وتعد زيارة عقيلة صالح، السبت، إلى الجزائر، الثانية له في ظرف شهر تقريبًا، بعد زيارة أخيرة له جرت في 13 يونيو الماضي.

وتأتي زيارة صالح بعد تحركات جزائرية في اتجاه دول الجوار للبحث عن حلّ للأزمة الليبية في ضوء الوضع الميداني المتوتر مع الاستعداد لخوض معركة سرت، خصوصًا في ضوء مخاوف من مخاطر الانزلاق إلى مزيد من الفوضى.

كما تأتي بعد أيام قليلة على مصادقة مجلس النواب على قانون الانتخابات التشريعية، بعد أقل من شهر من مصادقة رئيس مجلس النواب على قانون الانتخابات الرئاسية.

الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى البرلمان الجزائري

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

الأكثر قراءة

السيسى: يجب التوصل لاتفاق ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبى

ما الإجراء الذى سيتخذ ضد العاملين بـ«البترول» غير المطعمين بلقاح «كورونا»؟

ارتفاع درجة الحرارة.. الأرصاد توضح تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

في يوم الصحة النفسية.. علامات تدل على أنك مرهق عقليًا

ضبط وإحضار «حمو بيكا» بعد اتهامه ضرب صاحب محل بالإسكندرية

سلفا كير: رئيس وزراء إثيوبيا ليس فى وضع جيد للبت فى مفاوضات سد النهضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

العراق.. انتخابات مبكرة بدون مؤشرات مستقبلية

ماجدة الجندى

فى مديح الشهيد إبراهيم عبد التواب

عبدالوهاب داود

الشعرة الضائعة بين «الكلام» و«الحوار»

ماجد حبته

نيابة عامة بلا أوراق

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. أزمات متتالية

مؤمن المحمدي

أعظم مباراة فى الكاس

علي سعدة

حوار القيم النبيلة

د. منى حلمى

أنا قلبى دليلى قاللى ده أنور وجدى

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

«انحراف البوصلة الأخلاقية».. سر «الخلاف العلني» بين ميركل وبينيت بسبب فلسطين

سوريا: ارتفاع حصيلة القتلى جراء الاستهداف الإسرائيلي على مطار التيفور العسكري

زيارة الوداع .. ما التحديات التى تنتظر العلاقات الإسرائيلية الألمانية بعد "ميركل"؟