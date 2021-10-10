رئيس الجزائر يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي

استقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأحد، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى، بمقر رئاسة الجمهورية.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية- في بيان اليوم الأحد، أن رئيس مجلس النواب الليبي يقوم بزيارة رسمية للجزائر، بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري) إبراهيم بوغالي.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى، قد وصل أمس السبت، إلى الجزائر في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام بدعوة من البرلمان الجزائري.

وفي وقت سابق، وصل رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، إلى العاصمة الجزائرية، في زيارة عمل رسمية تدوم 3 أيام، وذلك لبحث التطورات السياسية في بلاده.

وبحسب ما نقلته صحيفة "النهار" الجزائرية، كان في استقبال صالح فور وصوله مطار هواري بومدين الدولي، رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي.

وكان حميد الصافي، المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي، صرح في وقت سابق، بأن صالح سيناقش خلال الزيارة مع الرئيس عبدالمجيد تبون مستجدات الوضع على الساحة الليبية ودور الجزائر في حل الأزمة.

وأوضح الصافي أنه ستتم مناقشة نتائج الزيارات التي أجراها رئيس مجلس النواب إلى عدد من العواصم؛ بغية إنجاح المساعي الرامية لحل الأزمة الليبية دون تدخلات خارجية.

وتعد زيارة عقيلة صالح، السبت، إلى الجزائر، الثانية له في ظرف شهر تقريبًا، بعد زيارة أخيرة له جرت في 13 يونيو الماضي.

وتأتي زيارة صالح بعد تحركات جزائرية في اتجاه دول الجوار للبحث عن حلّ للأزمة الليبية في ضوء الوضع الميداني المتوتر مع الاستعداد لخوض معركة سرت، خصوصًا في ضوء مخاوف من مخاطر الانزلاق إلى مزيد من الفوضى.

كما تأتي بعد أيام قليلة على مصادقة مجلس النواب على قانون الانتخابات التشريعية، بعد أقل من شهر من مصادقة رئيس مجلس النواب على قانون الانتخابات الرئاسية.