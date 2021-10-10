البرلمان العربى يدعو إلى صياغة عمل جماعى للمساهمة فى مواجهة آثار التغير المناخى

دعا البرلمان العربي إلى تدشين تعاون مؤسسي على المستوى البرلماني لصياغة عمل برلماني جماعي للمساهمة في جهود مواجهة آثار التغير المناخي، على نحو يحقق المواءمة بين تفعيل الاتفاقيات الدولية المعنية بتغير المناخ، وبين التشريعات والاستراتيجيات الوطنية المعمول بها في هذا المجال.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد ممثل للبرلمان العربي برئاسة الدكتور عبدالكريم الدغمي،في الاجتماع البرلماني التحضيري للمؤتمر 26 لأطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، والذي عُقد يومي 8 و 9 أكتوبر الجاري 2021م، في العاصمة الإيطالية روما. وضم الوفد كلا من النائب عبد الكريم قريشي، والنائب علي بن ناصر المحروقي، والنائب علي الخلايلي أعضاء البرلمان العربي.

وأكد الدكتور عبد الكريم الدغمي، خلال الكلمة التي ألقاها باسم البرلمان العربي، أن استراتيجية عمل البرلمان الجديدة، تولي قضية تغير المناخ أهمية كبيرة، مشدداً على الدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون للمساهمة في التخفيف من آثار ظاهرة الانبعاث الحراري، ودعم الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن، وذلك من خلال وضع تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات الحالية على نحو يوفر إطارًا قانونيًا جديدًا، لا يقف فقط عند حدود أهداف الحد من الانبعاثات الحرارية، وإنما ينطوي أيضاً على تضمين مشكلة تغير المناخ في جميع جوانب التنمية والخطط الوطنية والسياسات العامة، فضلاً عن تقييم أولويات السياسات الوطنية والاستراتيجيات الحالية المتعلقة بتغير المناخ.

وستناقش الاجتماعات التي تأتي بمشاركة 72 دولة و8 منظمات دولية، الطموحات العالمية لمواجهة تغير المناخ، فضلًا عن تطوير الحلول اللازمة من أجل مواجهة والتعامل مع الأضرار التي التي تنجم عن تغير المناخ في أكثر البلدان تأثرًا، كما تناقش الاجتماعات الدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون في هذا الشأن.

ومن المقرر أن تُعقد الدورة الـ 26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في نوفمبر 2021 في غلاسكو- اسكتلندا، ويشكل المؤتمر جزءًا من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهذا المؤتمر هو السادس والعشرون منذ دخول المعاهدة حيز التنفيذ في 21 مارس 1994.