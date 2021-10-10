الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

تورتة النصر.. محافظ مطروح يشهد فعاليات احتفالية الأزهر بانتصار أكتوبر

محافظ مطروح
محافظ مطروح

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، احتفالية الأزهر الشريف بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية والعميد حازم أبو الوفا المستشار العسكري  للمحافظة، والقمص ممثل الكنيسة بمطروح، ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية وطلاب الأزهر بمطروح.

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محافظ مطروح 

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم عرض فيلم وثائقى عن حرب أكتوبر المجيدة، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الفنية والشعرية والغنائية عن نصر أكتوبر وحب الوطن وفقرة إنشاد ديني وفقرة غنائية فنية لذوى الهمم.

وقامت طالبات الاقتصاد المنزلي بالمنطقة الأزهرية خلال الاحتفالية بإهداء تورتة النصر الى محافظ مطروح. 

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محافظ مطروح 

وأشار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إلى أن الاحتفال  بذكرى  إنتصارات أكتوير المجيدة ذكرى الفخر والنصر، هذه المعجزة العسكرية العظيمة لاستعادة الأرض وهيبة الوطن في دروس وعبر لن ينساها التاريخ  تقودها بطولات وتضحيات أبناء القوات المسلحة خير أجناد الأرض والشعب المصرى العظيم لتعود لمصر والأمة العربية عزتها وكرامتها بروح العزيمة والإصرار.

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محافظ مطروح 

وأوضح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن ما نشهده  حالياً من إقامة مشروعات قومية وتنموية في كافة المجالات لم يسبق لها مثيل لتعود لمصر لمكانتها الإقليمية والدولية، والحرص على  تحقيق الحياة الكريمة لكل مواطن مصرى على أرض الوطن حيث يأتى ذلك بتكاتف أبناء الوطن جميعاً على قلب رجل واحد متمنيا الامن والامان  لمصر مرددا “ستظل مصر بجيشها وأبنائها الوطنيين المخلصين منتصرة شامخة وآمنة ومستقرة تحت قيادة إبن مصر البار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية  القائد الأعلى للقوات المسلحة".

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محافظ مطروح 

محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح الرئيس عبد الفتاح السيسي انتصارات أكتوبر المجيدة المنطقة الأزهرية مطروح

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