في الشتاء.. أبرز الأماكن التي جعلت دهب مشتى عالمي

مع استقبال فصل الشتاء، يبحث الكثير عن الأماكن التي يكون الجو بها معتدل، ويفضل الكثير الذهاب إلى مدينة دهب حيث الجمال والسحر والجو المعتدال، وفي التقرير التالي نرصد مجموعة من الأماكن السياحية في مدينة دهب.

محمية أبو جالوم

تعد محمية ابوجالوم من المحميات التى تجذب السياح لزيارتها، فهى من الأماكن المميزة في دهب حيث وتعتبر من أهم أماكن السياحة في دهب، حيث إنها تجمع بين الجبال والشاطئ فتجمع بين البيئتين الجبلية والشاطئية.

محمية نبق

تتميز محمية نبق بطبيعتها النباتية للوادية التي بها، وهي تقع على خليج العقبة مابين دهب وشرم الشيخ، أما البيئة الصحراوية فتضم العديد من الحيوانات والطيور.

جزيرة لاجونا

من أبرز الأماكن للغوص في دهب هى جزيرة لاجونا، حيث الشعب المرجانية الملونة، والأسماك ذات الالون المبهجة.

الكانيون

من أشهر مناطق الغوص في دهب هى محمية الكانيون، ويوجد الكانيون فى دهب وتصنف هذه المنطقة من المحميات الطبيعية العالمية التى لايسمح فيها بالصيد أو البناء على أراضيها وهى عبارة عن كهف يوجد فى البحر على عمق 52 متر.

منطقة المسبط

هى منطقة تجارية وسياحية ويطلق عليها منطقة المسبط وتبدأ هذه المنطقة من شارع يسمى بالفنار، ثم خليج المسبط، تحتوى المنطقة على العديد من المحلات والبازرات لاقتناء السياح الهدايا.

وادى قنى

لمحبي تسلق الجبال يعتبر وادي قني من أشهر الأمكان في مدينة دهب، حيث إنه يتميز بالبيئة الساحلية والبيئة الصحراوية وممارسة انواع من الانشطة المختلفة عن السباحة والغوص فيقومون بركوب الدرجات البخارية والبيتش باجى، يقومون بتسلق الجبال.

ايل جاردن

تحتوى على إعداد كبيرة جدا من الاسماك النادرة التى تكون على شكل تكتلات غريبة فى التكوين، إضافة إلى الشعاب المرجانية بالوانها الجميلة واشكالها الحالية.