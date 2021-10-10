الأحد 10 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إنشاء مركز تراخيص المحلات بحى المناخ

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

واصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جولاته الميدانية اليوم الأحد، بتفقد أعمال إنشاء وتجهيز مركز تراخيص المحلات الجديد بحي المناخ.

واستمع المحافظ لشرح من أحد المختصين، حول معدلات التنفيذ والأعمال الإنشائية الحالية للمركز، والمدة المحددة للانتهاء من كافة الأعمال، حيث يختص المركز الجديد بإصدار تراخيص للمحلات بجميع المحافظة، ويحتوي على أحدث النظم الإلكترونية والتى تساهم فى سرعة الأداء وإنجاز الأعمال تماشيًا مع التحول الرقمي الجديد ببورسعيد فى كافة المجالات.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه سيتم عمل منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحلات بالمحافظة، بما يساهم في تنظيم عمل المحلات والتيسير على أصحابه عند تلقى الخدمات الخاصة بهم، وذلك فى إطار المنظومة الرقمية الشاملة التى تشملها كافة القطاعات والمؤسسات بالمحافظة، ويحقق سهولة حصول المواطن على كافة الخدمات والأعمال المتعلقة بتراخيص المحلات بالمحافظة.

محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخ

وخلال جولته الميدانية، اليوم الأحد، تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام حي المناخ، لمتابعة آخر مستجدات العمل في الخدمات المقدمة للمواطنين بالحي.

والتقى محافظ بورسعيد عدد من المواطنين خلال تواجدهم بالمركز التكنولوجى بحى المناخ، وتعرف على آرائهم حول الخدمات المقدمة بالمركز، حيث عبر العديد من المواطنين عن رضاهم بالمستوى المتميز للعاملين بالمركز والتطور الملحوظ فى مستوى الأداء، موجهًا العاملين بالمركز التكنولوجى بسرعة الاستجابة لأى طلبات أو شكاوى ترد للمركز من المواطنين والتعامل معها على الفور.

محافظ يتفقد جديد أعمال مركز

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وائل لطفي

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