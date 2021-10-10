ضبط شخصين أثناء تنقيبهما عن الآثار بمنطقة الشرابية

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على شخصين أثناء تنقيبهم عن الآثار بمنطقة الشرابية، وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية قيام شخصين، مقيمان بدائرة القسم، بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه "محل سكن أحدهما"، وعثر بداخلها على (حفرة قطرها 1٫5 بعمق 3 متر- أدوات تنقيب)، بمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.