الأحد 10 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شخصين أثناء تنقيبهما عن الآثار بمنطقة الشرابية

ضبط شخصين
ضبط شخصين

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على شخصين أثناء تنقيبهم عن الآثار بمنطقة الشرابية، وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية  قيام شخصين، مقيمان بدائرة القسم، بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه "محل سكن أحدهما"، وعثر بداخلها على (حفرة قطرها 1٫5 بعمق 3 متر- أدوات تنقيب)، بمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض علي شخص التنقيب عن الآثار منطقة الشرابية أجهزة الأمن بالقاهرة تنقيب عن الآثار

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

الأكثر قراءة

مكرم: زيادة تاريخية فى تحويلات المصريين بالخارج جعلت مصر الخامسة عالميًا

ما الإجراء الذى سيتخذ ضد العاملين بـ«البترول» غير المطعمين بلقاح «كورونا»؟

«الصحة» تطلق حملة للتوعية بأهمية الحفاظ على الصحة النفسية

ننشر اتهامات سيدة خمسينية لـ4 شباب بخطفها في الجيزة

منذ 2011.. «عمران»: تحويلات المصريين بالخارج وصلت 230 مليار دولار

«الداخلية» تضبط 120 جهاز تنفس صناعى غير مطابق للمواصفات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

فى مديح الشهيد إبراهيم عبد التواب

عبدالوهاب داود

الشعرة الضائعة بين «الكلام» و«الحوار»

ماجد حبته

نيابة عامة بلا أوراق

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. أزمات متتالية

مؤمن المحمدي

أعظم مباراة فى الكاس

علي سعدة

حوار القيم النبيلة

د. منى حلمى

أنا قلبى دليلى قاللى ده أنور وجدى

منى رجب

تونس تستعيد ثوب التقدم خلال شهر انتصار مصر

صور

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

وزير التعليم العالي يتفقد جامعة عين شمس

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة الوداع .. ما التحديات التى تنتظر العلاقات الإسرائيلية الألمانية بعد "ميركل"؟

13 أكتوبر.. لقاء أمريكي إسرائيلي إماراتي لمناقشة فرص التعاون المستقبلي

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين بالقدس المحتلة ومواجهات عنيفة في بلدة سلوان