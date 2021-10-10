«آراب نيوز»: رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة يدعم التنمية

ثمنت صحيفة "أراب نيوز" الموافقة بالإجماع على ترشيح مصر كرئيس لمجلس وزراء المياه الأفارقة (AMCOW) أو "الأمكاو" للدورة القادمة خلال عامي 2023-2024، مشيرة إلى أن القرار ينبع من دور مصر الهام على الساحة الإفريقية وحرصها على دعم التنمية بكافة دول القارة السمراء.

ولفتت الصحيفة إلى أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، شارك فى الاجتماع الاستثنائي للمجلس التنفيذي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (AMCOW)، الذي انعقد صباح الجمعة الماضية بتقنية الفيديو كونفرانس.

وأوضحت أن وزير الموارد المائية أكد خلال الاجتماع على حرص مصر على دعم التنمية بكافة الدول الإفريقية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال المياه، مع استعداد مصر لتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفنى فى مجال الموارد المائية لكافة الدول الإفريقية.

ونقلت عن كارل هيرمان جوستاف الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة ووزير الزراعة والمياه الناميبي، قوله إن "المياه تُعد أحد أهم عناصر التنمية المستدامة بدول العالم وإن نهر النيل يعتبر شريان الحياة الرئيسي في مصر ولا يوجد بديل عنه."

وأضافت أن جوستاف دعا إلى تفعيل دور "الأمكاو" فى تحقيق التعاون بين الدول الإفريقية فى مجال إدارة المياه المشتركة، لافتة إلى أن السادة الوزراء خلال الاجتماع قاموا بالتصديق على التوصيات المرفوعة من اللجنة الفنية الاستشارية للأمكاو.

وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس التنفيذي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) يعتبر الكيان المؤسسي المعني بقضايا المياه تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، موضحة أنه تم عقد اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية للأمكاو خلال يومي (6-7) أكتوبر 2021 بمشاركة ممثلين عن وزارة الموارد المائية والري المصرية.

وتلعب مصر دورًا رياديًا فى إفريقيا منذ سنوات طويلة حيث قدمت الدعم لدول القارة السمراء ودول حوض النيل من خلال بناء السدود للحماية من أخطار الأمطار والفيضانات.