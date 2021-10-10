الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

وفاة راقص إثر حادث فى مسرح بولشوى بموسكو

مسرح بولشوى بموسكو
مسرح بولشوى بموسكو

قضى راقص في مسرح بولشوي الروسي الشهير إثر حادث وقع خلال عرض أوبرالي، وفق ما أعلنت إدارة المسرح في موسكو.


وقد وقع الحادث وقت تغيير الديكور خلال عرض مسرحية "سادكو" التي ألّفها الروسي نيكولاي ريمسكي-كورساكوف في القرن التاسع عشر.


وصرّحت إدارة المسرح لوكالة أنباء "انترفاكس" أن "العرض أوقف على الفور وطُلب من الجمهور مغادرة الموقع".


وأعلنت لجنة التحقيق في موسكو أنها تحقّق في ملابسات وفاة الفنان الذي لم يُكشف عن اسمه، وكان الراقص قد أصيب إصابة خطرة وفارق الحياة قبل وصول سيارة الإسعاف، على ما أفاد المصدر عينه.


وكشفت "انترفاكس" أن حاجزًا سقط وقت تغيير الديكور، داهسًا الرجل البالغ 37 عامًا.


وهذا الحادث ليس الأول في المؤسسة الروسية العريقة، ففي العام 2013 قضى عازف كمان إثر سقوطه في الحيّز المخصّص للأوركسترا تحت خشبة المسرح.

 

وعلى صعيد آخر ، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، أن روسيا ستنتج 150 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك في»، بالإضافة إلى 300 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك لايت» بنهاية العام الجاري.

وقال «ميدفيديف»، في مؤتمرٍ صحفي نقلته وكالة أنباء «تاس» الروسية، في نسختها الإنجليزية: «طرحنا بالفعل 94 مليون مجموعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، للتداول المدني، بما في ذلك ما يقرب من 50 مليون جرعة خلال الفترة من 1 أغسطس الماضي إلى 6 أكتوبر الجاري».

وأشار إلى أن روسيا تعمل على إنتاج اللقاحات بشكل كبير لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وفاة موسكو حادث مسرح راقص

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

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