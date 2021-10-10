الأحد 10 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بيج رامى يتزين بعلم مصر على منصة تتويج مستر أولمبيا (صور)

بيج رامى
بيج رامى

رفع البطل المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ بيج رامى" العلم المصري على منصة التتويج بعد فوزه بلقب مستر أولمبيا بنسخة عام 2021 للعام الثانى على التوالي.

كما قام بتقبيل العلم المصري على المنصة ثم ارتداه وهو يتوج بالبطولة الأشهر في كمال الأجسام حول العالم والتقطت عدسات الكاميرات الناقلة من وسائل الإعلام العالمية صور البطل المصري بعلم بلاده.

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بيج رامى

واستطاع البطل المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ بيج رامي تحقيق لقب بطولة مستر أولمبيا 2021 للعام الثاني على التوالي في فئة الوزن المفتوح.

 

كما شارك في هذه الفئة الثنائي المصري: حسن مصطفى ومحمد شعبان، اللذان لم ينجحا في الوصول إلى النهائيات.

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بيج رامى

وكان بيج رامى تصدر ترتيب الجولة الأولى التى أقيمت فجر اليوم السبت، بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، والتي شهدت مشاركة 16 لاعبا من مختلف الدول.

 

ويعتبر الوزن المفتوح الأكثر شهرة وجاذبية في مستر أولمبيا، وقد ظهر بيج رامي البالغ من العمر 37 عاما على المسرح ببنية ضخمة تزن أكثر من 300 رطل، وكان يتطلع إلى الظهور بشكل أفضل من الذي منحه الفوز بلقب 2020.

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بيج رامى

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

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