الأحد 10 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«مكانك محفوظ».. أول تعليق من بيج رامى بعد الفوز بمستر أولمبيا للمرة الثانية

بيج رامى
بيج رامى

علق البطل المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ بيج رامى" على فوزه بلقب مستر أولمبيا بنسخة عام 2021 للعام الثانى على التوالي.

 

ونشر بيج رامي منشورًا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيه: "تعالى تعالى جنب أخوك مكانك محفوظ الحمد لله".

 

واستطاع البطل المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ بيج رامي تحقيق لقب بطولة مستر أولمبيا 2021 للعام الثاني على التوالي في فئة الوزن المفتوح.

 

كما شارك في هذه الفئة الثنائي المصري: حسن مصطفى ومحمد شعبان، اللذان لم ينجحا في الوصول إلى النهائيات.

 

وكان بيج رامى تصدر ترتيب الجولة الأولى التى أقيمت فجر اليوم السبت، بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، والتي شهدت مشاركة 16 لاعبا من مختلف الدول.

 

ويعتبر الوزن المفتوح الأكثر شهرة وجاذبية في مستر أولمبيا، وقد ظهر بيج رامي البالغ من العمر 37 عاما على المسرح ببنية ضخمة تزن أكثر من 300 رطل، وكان يتطلع إلى الظهور بشكل أفضل من الذي منحه الفوز بلقب 2020.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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