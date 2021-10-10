محافظ الإسكندرية: نصر أكتوبر من أعظم انتصارات الأمة العربية (فيديو)

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء السبت، احتفالية محافظة الإسكندرية بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، والمقامة بمكتبة الإسكندرية. وذلك استمرارًا لاحتفالات محافظة الإسكندرية بانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي تضمنت عدة فعاليات كان على رأسها المارثون الرياضي الذي انطلق أمس وسط مشاركة الآلاف من مواطني الإسكندرية.

احتفالية نصر اكتوبر بالإسكندرية

وأكد أن نصر أكتوبر يعد من أعظم انتصارات الأمة العربية، وستظل تلك الانتصارات خالدة عبر الزمن، وسنظل دائماً وأبداً نتذكر هذا النصر بكل فخر وعزة عبر آلاف السنين.

احتفالية نصر اكتوبر بالإسكندرية

وأشار المحافظ إلى أن الانتصارات التي حققها أبطالنا من رجال القوات المسلحة، هي التي استعادت للمصريين كرامتهم واستردت عزتنا الوطنية، وستظل دائمًا هذه الذكرى هي مبعث اعتزاز الشعب بقواته المسلحة ورجالها، مضيفًا أن القوات المسلحة المصرية ستظل دائمًا وأبدًا القوة والحصن التي تحافظ على سلامة ووحدة أراضيه.

احتفالية نصر اكتوبر بالإسكندرية

وقدم محافظ الإسكندرية بالنيابة عن نفسه والأصالة عن مواطني وقيادات الإسكندرية التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، متمنيًا أن ينعموا بمستقبل مزدهر ومزيد من الخير والرخاء والسلام في ظل قيادته الحكيمة.

احتفالية نصر اكتوبر بالإسكندرية

ووجه الشريف الشكر والتقدير لجميع الحضور والمنظمين والمشاركين في الاحتفال، مؤكدًا أن المحافظة حرصت هذا العام على جعل الاحتفالات ذات مذاق خاص لإسعاد أهل الإسكندرية وزائريها.

احتفالية نصر اكتوبر بالإسكندرية

وخلال الاحتفال؛ تم تكريم شهداء الوطن الأبرار، مقدما تحية تقدير وإجلال لشهدائنا البواسل الذي قدموا أرواحهم فداء لمصر.

احتفالية نصر اكتوبر بالإسكندرية





جاء ذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، والدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية والشخصيات العامة بالمحافظة.

احتفالية نصر اكتوبر بالإسكندرية