الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«زراعة الفيوم»: استمرار الحملات للتصدى لحالات التعدى على الأراضى الزراعية

التعدى على الأراضى
التعدى على الأراضى الزراعية

أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن هناك لتعليمات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها على مدار اليوم خصوصا أثناء الإجازات الرسمية؛ حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل وردع المخالفين.


وشدد على اللجنة المشكلة من مديرية الزراعة بالفيوم برئاسة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية؛ لمتابعة ورصد والتصدي لأي تعدٍ على الأرض الزراعية، وذلك بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، في تنفيذ حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالتعاون مع الجهات المعنية وقوات الشرطة.

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التعدى على الأراضى الزراعية

خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية مركز ومدينة الفيوم لتنفيذ إزالة  التعديات الواقعة على الأرض الزراعية على مساحة واحد قيراط و12 سهمًا بحضور المهندس سيد أحمد  رئيس حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والمهندس جمال عبد الحليم حماية الأراضي ومحمود رمضان رئيس الوحدة المحليه بناحية قرية العدوة وأحمد عيد عبدالحميد القسم الهندسي بالوحدة المحلية والمهندس صبحى سلومة مدير الجمعية الزراعية بناحية العدوة.

 

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر أبو رحيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة الأستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا بتنفيذ إزالة 3 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بناحية جمعية أبو جندير تابع مركز إطسا على مساحه 2 قيراط بحضور المهندس محمد عبد الحافظ رئيس قسم حماية الأراضي وعبد الحميد التونى رئيس الوحدة المحلية ومحمد عبد القادر مدير الجمعية.

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التعدى على الأراضى الزراعية

وكذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد سيد عبد الحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ إزالة ليلية لحالة تعدٍ على الأراضي الزراعيه بسنورس زمام جمعية بني عتمان ناحية الحواشي على مساحة 2 قيراط بحضور المهندس سيد عنتر وكيل الإدارة الزراعية بسنورس والمهندس أحمد رمضان رئيس الحماية بالإدارة.

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التعدى على الأراضى الزراعية
زراعة الفيوم استمرار الحملات للتصدى للمتعدين الأراضي الزراعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

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