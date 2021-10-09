الكويت تدين تفجير استهدف مسجدا في مدينة قندوز الأفغانية

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها للتفجير الذي استهدف مسجدا في مدينة قندوز الأفغانية، وأدى إلى مقتل وجرح العشرات.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية اليوم السبت: موقف دولة الكويت الثابت المناهض للعنف والإرهاب بجميع أشكاله وصوره .

كان نائب قائد الشرطة في ولاية "قندوز" شمالي أفغانستان، محمد عبيد، أعلن عن مقتل وإصابة 100 شخص على الأقل إثر وقوع تفجير انتحاري داخل مسجد كان به مصلون من الأقلية شيعية أثناء تأديتهم صلاة الجمعة.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أنه لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن التفجير الذي وقع تحديدًا في مسجد "جوزار السيد آباد" بمدينة "قندوز" عاصمة الولاية، إلا أن مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي لديهم سجل من الهجمات التي استهدفت الأقلية الشيعية بالولاية.

وقال محمد عبيد: إن التفجير وقع حينما تسلل انتحاري بين المصلين المتواجدين بالمسجد أثناء تأدية صلاة الجمعة، مضيفًا أن غالبية ضحايا الانفجار لقوا حتفهم على الفور.