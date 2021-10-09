«العضايلة»: زيارة الرئيس السيسي للجناح الأردني بـ«تراثنا» تؤكد دعم العلاقات الأخوية

عبر السفير الأردني لدى القاهرة أمجد العضايلة، اليوم السبت، عن سعادته ب‏زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للجناح الأردني المشارك في ‎معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية.

وقال العضايلة في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: "زيارة كريمة نعتز بها من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشريفه الجناح الأردني المشارك في معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، في خطوة عزيزة تؤكد دعم كل ما يمتّن العلاقات الأخوية بين لأردن و مصر".

الرئيس السيسي يزور الجناح الأردني

وزار الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الجناح الأردني في معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثي.

واستمع الرئيس السيسي خلال الزيارة التي رافقه فيها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وبحضور السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، إلى شرحٍ من القائمين على المعرض حول المنتجات المعروضة في الجناح الأردني، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

ويستضيف معرض تراثنا في دورته الثالثة هذا العام، كلاً من المملكة الأردنية الهاشمية والسودان والإمارات في إطار تعزيز التعاون والروابط المشتركة وتشجيع التجارة البينية بين الدول الشقيقة.

وكان السفير الأردني في القاهرة التقى المشاركين في الجناح الأردني واطلع على المنتجات المعروضة، وأثنى على مشاركتهم في هذه الفعالية، التي تمثل فرصةً نوعيةً للتعريف بالمنتج الأردني.