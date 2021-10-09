اليمن.. سقوط 16 قتيلًا من ميليشيا الحوثي في مأرب

سقط 16 قتيلا من ميليشيا الحوثي، اليوم السبت، في معارك مع الجيش اليمني ورجال القبائل في محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وتصدت قوات الجيش اليمني ورجال القبائل لسلسلة هجمات عسكرية نفذتها المليشيات الانقلابية صوب الجبهات الغربية للمحافظة الغنية بالنفط والغاز بهدف تحقيق اختراق ميداني.

وقال الجيش اليمني، في بيان، إنه "تم كسر هجمات برية قامت بها عناصر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في جبهتي المشجح والكسارة غربي مأرب".

وأوضح أن "مجموعات تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية حاولت التسلل إلى بعض المواقع العسكرية في جبهتي المشجح وهيلان لكنها باءت بالفشل، حيث تمكنت قوات الجيش مسنودة برجال القبائل من التصدي للعناصر المتسللة ودحرها".

وأسفرت المعارك، عن مصرع أكثر من 16 عنصرًا من الميليشيات الانقلابية وإصابة العشرات وتدمير آليتين تابعة للميليشيات.

فيما شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية سلسلة غارات على مواقع متفرقة للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران في جبهات ذات المحافظة.

واستهدفت غارات التحالف طبقا للبيان، عدة مواقع متفرقة وتجمعات وتعزيزات متجهة صوب "الكسارة" و"هيلان" بمديرية صرواح غربي المحافظة المصنفة بأهم معقل للحكومة المعترف بها دوليًا.

وتواجه ميليشيات الحوثي مقاومة مستميتة عمودها الرئيسي "قبائل مأرب"، وذلك على أكثر من 14 جبهة قتالية في مسرح عمليات محافظة مأرب.

وتتلقى الميليشيات الانقلابية يوميًا ضربات موجعة في جبهات مأرب، إذ قدر الجيش اليمني تكبدها 10 آلاف قتيل حملتها العسكرية الكبيرة في فبراير الماضي.

من ناحية أخرى أدانت مصر في وقت سابق بأشد العبارات مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الجبانة صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي كان آخرها استهداف مطار الملك عبدالله أمس 8 أكتوبر 2021 بطائرتين مُسيرتين بدون طيار، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشقاء السعوديين والمُقيمين فضلاً عما خلفه من بعض الخسائر المادية.