«فيروس يزو».. علماء يكتشفون مرضًا جديدًا يحمله القردة

اكتشف عدد من العلماء في اليابان فيروسًا آخر ينقله القردة ويمكن أن يصيب الناس بالمرض، أطلقه عليه اسم "يزو".

ووفقًا لما ذكره موقع " WebMD" الطبي، ينتقل فيروس "Yezo "عن طريق لدغات القراد، ويثير الحمى ويقلل الصفائح الدموية وخلايا الدم البيضاء.

فيروس "يزو" ظهر بعام 2014 وأصاب سبعة أشخاص

وقالت كيتا ماتسونو عالمة الفيروسات بالمعهد الدولي لمكافحة الأمراض الحيوانية المنشأ بجامعة هوكايدو، إن الفيروس الجديد أصيب سبعة أشخاص على الأقل في اليابان منذ عام 2014، لكن حتى الآن لم يتم تأكيد أي وفيات، حيث عاد الفيروس من جديد ليهدد السكان.

وأضافت ماتسونو، في بيان صحفي للجامعة، أنه من المحتمل جدًا أن يكون المرض موجودًا خارج هوكايدو، لذلك نحتاج إلى التحقيق على وجه السرعة في انتشاره.

وفي عام 2019، نُقل رجل يبلغ من العمر 41 عامًا إلى المستشفى مصابًا بالحمى وألم في الساق بعد تعرضه للعض من قبل قراد أثناء سيره في غابة محلية في هوكايدو. وعولج وخرج من المستشفى بعد أسبوعين، لكن الفحوصات أظهرت أنه لم يُصاب بأي فيروسات معروفة يحملها القراد في المنطقة.

حددت التحليلات الجينية للفيروسات في عينات الدم من المريضين فيروس "يزو" وهو اسم ياباني تاريخي لجزيرة كبيرة في شمال اليابان.

وكشفت اختبارات عينات الدم من مرضى المستشفى الآخرين الذين ظهرت عليهم أعراض مماثلة بعد لدغات القراد منذ عام 2014 عن خمسة مرضى آخرين بفيروس Yezo.

وقال الباحثون إن المزيد من المستشفيات يجب أن تختبر الفيروس لدى المرضى الذين تظهر عليهم أعراض تشير إلى الإصابة بفيروس "يزو".

ويرتبط فيروس Yezo ارتباطًا وثيقًا بفيروس سولينا وفيروس تميدي، اللذين تم اكتشافهما في رومانيا وأوزبكستان على التوالي، فهناك تقارير تفيد بأن فيروس تميدي تسبب في حمى حادة لدى الناس في الصين.