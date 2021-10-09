مباحثات بين البرهان ومبعوث الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في شرق السودان

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، السبت، على ضرورة معالجة قضية شرق السودان بإعتبارها قضية وطنية يجب النظر إليها بعين الاعتبار.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم، في القصر الجمهوري بالخرطوم، حيث تطرق اللقاء للأوضاع بالبلاد والتحديات التي تواجه الفترة الانتقالية، بحسب بيان لمجلس السيادة.

وقال فولكر إن لقاءه مع رئيس مجلس السيادة يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي أجراها مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وعدد من أعضاء مجلس السيادة، مشيرًا إلى أنه سيلتقي أيضًا مع قوى الحرية والتغيير، وأضاف أن كل هذه اللقاءات تهدف إلى ضرورة التركيز على القضايا الموضوعية والحقيقية أمام عملية الانتقال في السودان.

وأوضح بيرتس أن اللقاء مع رئيس مجلس السيادة تناول العلاقة بين المكونين المدني والعسكري بجانب الأوضاع في شرق السودان.

وأكد المبعوث الأممي أن اللقاء أكد ضرورة معالجة قضية الشرق باعتبارها قضية وطنية يجب النظر إليها بعين الاعتبار، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول أيضًا مسودة خارطة الطريق للقضايا العالقة بشأن ما تبقى من المرحلة الانتقالية وضرورة الحوار الشامل والكامل بين الأطراف السياسية والإتفاق على خارطة طريق مشتركة.

رئيس مجلس السيادة يلتقي وفد جنوب دارفور

كما التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان اليوم بمكتبه اليوم وفد الإدارة الأهلية بولاية جنوب دارفور برئاسة الناظر التوم الهادي دبكة، حيث تطرق اللقاء للأوضاع التي تمر بها البلاد حاليًا والجهود الجارية لمعالجتها.

وأوضح الناظر دبكة أن اللقاء تطرق للأوضاع في شرق السودان وتداعياتها على مجمل الأوضاع في البلاد مبينًا أن ثورة ديسمبر المجيدة جاءت لتحقيق شعارات الحرية والسلام والعدالة وتحسين معاش الناس مضيفًا أن الأوضاع المعيشية أضحت لا تطاق، الأمر الذي يتطلب من مجلسي السيادة والوزراء ابتدار معالجات عاجلة تسهم في توفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وقال رئيس الإدارة الأهلية بولاية جنوب دارفور إن رئيس مجلس السيادة أطلع الوفد على الجهود التي تبذلها الدولة من أجل معالجة قضية شرق السودان مؤكدًا حرصه على استقرار الفترة الانتقالية وضمان نجاحها وصولًا لمرحلة التحول الديمقراطي.

البرهان يرأس إجتماع المجلس الاعلي المشترك للترتيبات الأمنية

وترأس رئيس مجلس السيادة الإنتقالى القائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان الأسبوع الماضي اجتماع المجلس الاعلي المشترك للترتيبات الأمنية بحضور اللجنة الفنية لمسار دارفور.

وشدد البرهان علي ضرورة الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية وفقًا لما جاء في اتفاق جوبا للسلام بما يحقق الأمن والاستقرار في دارفور.