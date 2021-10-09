تجديد حبس عصابة تزوير تحاليل المخدرات للسائقين المهنيين بكفرالزيات

قرر المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات بمحافظة الغربية، تجديد حبس ٤ أشخاص من أفراد التشكيل العصابي الذي تخصص أفراده في تزوير تحاليل المواد المخدرة للسائقين المهنيين من بينهم موظف بالقومسيون الطبي بطنطا ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

كما قررت النيابة ضبط وإحضار ١٤ متهمًا آخرين من المتعاملين مع أفراد التشكيل العصابي لاستكمال التحقيقات وبيان مدى صلتهم بالمتهمين وبوقائع تزوير تحاليل المواد المخدرة للسائقين مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وكانت مباحث المرور بكفرالزيات التابعة لمديرية أمن بالغربية قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابى خطير تخصص أفراده في تزوير تحليل المواد المخدرة للسائقين المهنيين بدائرة مركز شرطة كفرالزيات يضم أربعة أشخاص من بينهم موظف بالقمسيون الطبي.

حيث تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية يفيد بورود معلومات لمباحث المرور تفيد بقيام موظف بالقومسيون الطبي المختص بتوقيع كشف تحاليل المخدرات على السائقين المهنيين بالتزوير في تحاليل المواد المخدرة للسائقين المهنيين وبالاشتراك مع ثلاثة آخرين بمدينة كفرالزيات مقابل الحصول على مبالغ مالية من السائقين المتقدمين لاستخراج وتجديد رخصة القيادة المهنية التي تستلزم أخذ عينات من الدم لبيان مدى تعاطيهم للمواد المخدرة من عدمه طبقًا للقانون.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث ضم كلًا من المقدم محمود أبوالمكارم رئيس مباحث مرور الغربية والنقيب محمود هلال رئيس مباحث مرور كفرالزيات بالتعاون مع النقيب إبراهيم بركات رئيس قسم مرور كفرالزيات، وتبين من التحريات صحة المعلومات وقيام "خ. ع" موظف بالقمسيون الطبي ، و "س. ع " موظف سابق بالصحة وحاليا بالمعاش، وا.. ح " صاحب كافتيريا، و"ت. . ا" سائق، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تزوير تحليل المواد المخدرة للسائقين المهنين مقابل مبالغ مالية.

وتم ضبط المتهمين الأربعة وحرر محضر بمركز شرطة كفرالزيات، وقرر المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، تم تجديدها وتحرير فيش وتشبيه لهم وإرفاق الصحيفة الجنائية لهم، وسرعة طلب تحريات مباحث المرور حول ظروف وملابسات الواقعة والأشخاص المتعاملين مع المتهمين، كذلك سرعة عمل تحريات مباحث الأموال العامة حول ظروف وملابسات الواقعة.