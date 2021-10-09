عدد ركاب مطارات ألمانيا حاليا يقارب نصف مستواه قبل أزمة كورونا

أعلن اتحاد المطارات الألمانية (ايه دي في) في برلين اليوم السبت: أن عدد ركاب المطارات الألمانية وصل في الوقت الراهن إلى نحو نصف مستواه في فترة ما قبل أزمة كورونا.

وأوضح الاتحاد: أن عدد الركاب الذين استخدموا المطارات الألمانية في الأسبوع التقويمي التاسع والثلاثين ( من 27 سبتمبر حتى الثالث من أكتوبر) وصل إلى نحو 7ر2 مليون شخص، وهو ما يقل بنسبة 6ر51% مقارنة بعددهم في نفس الأسبوع من عام 2019، لكنه أعلى بنسبة 1ر158% مقارنة بنفس الأسبوع من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد رالف بايزل: إن عدد ركاب المطارات الألمانية في الأسبوع المذكور ارتفع بمقدار نحو 100 ألف شخص مقارنة بالأسبوع السابق عليه، وأضاف أن "التوقعات تأكدت كما أنها تشجع على تحقيق ارتفاع في حركة الطلب في أكتوبر".

ولفت بايزل إلى أن النمو تركز على الوجهات التجارية النموذجية والمطارات الموجودة في أماكن بدأ فيها موسم عطلات الخريف.

جدير بالذكر: أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.