أزمة فى مدرسة الحسينات بمركز أبوتشت

هنا في قرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، مدرسة قديمة، بها فصول بلا أسقف، ونوافذ بلا شبابيك، وجدران متهالكة، بها طابق من الطين وبها تصدع، يهدد حياة التلاميذ مع أول يوم دراسي في قنا.

أطفال لم يكونوا سعداء بالذهاب إلى المدرسة الابتدائية بالقرية، بسبب تهالك المدرسة، وخشية انهيارها عليهم، خاصة بعد مطالبات عدة بدخولها التطوير عن طريق احلالها وتجديدها قبل بداية كل عام دراسي.



وطالب أهالي القرية، بدخول المدرسة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، خاصة قبل بداية فصل الشتاء، والبرد القارص، فضلا أن إحلال وتجديد المدرسة يحافظ على حياة الطلاب الجسدية والنفسية، ويزيد من تفاعل الطلاب على المستوى التعليمي.

من جانبه رد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ردا على شكاوى أهالي قرية الحسينات في أبوتشت، بأنهم يتضررون من مبنى مدرسة الحسينات الإبتدائية بسبب تهالك المبني.

وقال الدكتور صبري خالد، إنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الطلاب إلى أقرب مدرسة وربما تكون بقرية الشقيفي المجاورة.





وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن هيئة الأبنية التعليمية لم توافق على إحلال وتجديد المدرسة، بسبب كونها تقع على مساحة أقل من نصف فدان، وعليه سيتم نقل الطلاب إلى أقرب مدرسة، لحين تدبير مكان جديد لبناء مدرسة جديدة عليه، يكون مطابقا للمواصفات.

وأشار الدكتور عفت وزيري، مدير الإدارة التعليمية في أبوتشت، إلى أن المدرسة بها 3 طوابق، منهم الطابق الثالث مسقوف بخشب، والمدرسة تقع على مساحة 5 قراريط، وهذا غير كاف لبناء المدرسة أو إحلالها وتجديدها، وحاولنا دخول المدرسة ضمن "حياة كريمة"، إلا أنها لم تستوف الاشتراطات اللازمة، إذ يستوجب أن تكون على مساحة نصف فدان.





وكان قد استهل الدكتور صبري خالد زيارته في صباح أول أيام الدراسة بزيارة مدارس جنوب قنا الإعدادية بنات وحامد سليمان الإعدادية بنين بقنا ، وذلك لمراجعة والاطمئنان على التزام المدارس بالإجراءات الاحترازية وانتظام الطلاب وارتفاع نسبة الحضور والتزام المدارس بإعداد الجداول وتوزيعها على المعلمين.



وشدد مدير تعليم قنا على الالتزام بتوفير كافة اشتراطات الأمن والسلامة بالمدارس وإنهاء كافة أعمال الصيانة البسيطة، مؤكدًا على تفعيل الأنشطة التربوية والتنسيق بين المدارس التي تعمل في نفس المنشأة وتشكيل لجان للمرور في بداية كل يوم دراسي للحفاظ على النظافة وسلامة الأثاث حتى يمكن محاسبة المقصر والمتهاون في الحفاظ على المال العام.

يذك أن نسبة الحضور قد تجاوز ٩٠ ٪ في عدد ٤٢٤ مدرسة بقنا بدأت العمل، كما استكملت غرفة عمليات المديرية عملها بالتواصل مع مديري الادارات التعليمية ومديري المراحل للوقوف على أي عقبات والعمل على حلها.