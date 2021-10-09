أديل تتصدر غلاف مجلة vogue.. وتكشف أسرار خسارة وزنها وقصة حبها الجديدة

خطفت المغنية الشهيرة، أديل، إليها الأنظار بعد تصدرها غلاف مجلة vogue الشهيرة في مجال الموضة والأزياء، حيث تألقت بعدة إطلالات مميزة، فاتبعت الأسلوب الكلاسيكي في بعض إطلالتها، وارتدت الأزياء المعاصرة في البعض الآخر وتحدث عن أسرار التحول الكبير في حياتها حتى استطاعت خسارة وزنها.

إطلالات أديل على "فوج"

تألقت أديل، خلال جلسة التصوير التي خضعت لها لصالح المجلة، بجاكيت كاروهات من علامة جوتشي، نسقت معه قميص مجموعة رالف لورين، وأكملت إطلالتها بساعة من علامة كارتييه، وجعلت شعرها الأشقر بأسلوب الوايفي منسدلًا على أكتافها.

وفي إطلالة أخري بيضاء، تألقت أديل بقميص أبيص اللون، من مجموعة رالف لورين، وبنطال بنفس اللون من علامة ديور، كما لفتت إليها الأنظار بإطلالة راقية حيث ارتت فستان وردي اللون من مجموعة فالنتينو هوت كوتور.

كيف استطاعت تغيير حياتها؟

وخلال لقائها بالمجلة، تحدثت أديل عن حالتها النفسية وكيف استطاعت الخروج من هذه الحالة العصيبة بممارسة الرياضة، قائلة: "كنت أمر بأوقات عصيبة على الصعيد النفسي، ووجدت في الرياضة الملاذ الوحيد الذي أنسى فيه كل همومي، وسرعان ما أصبحت إدماناً بالنسبة لي" مشيرة إلى أنها تمارس مختلف أنواع التمارين الرياضية من الملاكمة، إلى رفع الأثقال، الجري، التسلق، وحتى الكارديو، وذلك أكثر من 3 مرات يومياً

كما كشفت عن نظرتها الجديدة في الحياة، التي استطاعت من خلالها أن تظهر بشكل وهيئة جديدة أكثر حيوية عما كانت من قبل: "كنت مؤمنة بأنني إذا استطعت أن أجعل جسمي قوياً، لربما سيصبح عقلي قوياً وستصبح روحي قوية".

أسئلة تدور بذهن أديل

تصف Adele مرور عام من القلق والأسئلة التي تدور في ذهنها: "من أنا؟ ماذا أريد أن أفعل؟ ما الذي يجعلني سعيدا حقا؟ فقد أخبرني معالجي أنني يجب أن أجلس مع ذاتي والتحدث حقًا عما أشعر به" مضيفة: "ومنها أصبحت صالة الألعاب الرياضية تأخذ كل وقتي، أدركت أنه عندما كنت أمارس الرياضة، يتلاشى القلق، فلم يكن الأمر يتعلق بفقدان الوزن ".

خسارة وزنها

تفوقت أديل على نفسها، بخسارة 45 كجم من وزنها منذ عام 2019، مما أدى إلى تغيير شكل جسدها مع نظام غذائي ونمط حياة صحي جديد، مما نالت أبهرت جمهورها، كلما نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

قصة حب جديدة

ويبدو أن هذا التغيير المذهل في حياتها، جاء من محاولتها في تغيير حالتها النفسي، وبدأها قصة حب جديدة مع النجم ريتش بول، فمؤخرًا جعلت Adele الأمور أكثر رسمية عبر حسابها على موقع Instagram، حيث عبرت عن حبها له، وذلك بعد عدة أشهر من إعلانها انفصالها عن زوجها السابق سيمون كونيكي، الذي أنجبت منه ابنهما أنجيلو البالغ من العمر 8 سنوات، وطلاقها رسميًا منه في مارس الماضي.